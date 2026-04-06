פקיעת האולטימטום לאיראן מתקרבת – טורקיה ופקיסטן מנסות לתווך; היערכות בישראל לאפשרות של הסלמה משמעותית | פרשנות

לאחר החלטת ממשלת לבנון לגרש את השגריר האיראני המיועד שיבאני, הודיעה איראן כי הוא יישאר בשלב זה בתפקידו. עד כה לא התקבלה בביירות החלטה מעשית כיצד לגרשו. בכירים בישראל אומרים כי המסקנה המרכזית מן המשבר אינה נוגעת רק לעצם נוכחותו של שיבאני בלבנון, אלא בעיקר ליכולתה של המדינה להגן על החלטותיה