האולטימטום יפקע בלילה שבין שלישי לרביעי, ונכון לנקודת זמן זו המגעים המדיניים לא הניבו התקדמות. בכירים בישראל מעריכים כי אם האולטימטום יפקע, טראמפ ימשיך לנסות לקדם משא ומתן תחת לחץ צבאי וכלכלי עוצמתי יותר
יוני בן מנחם | 6 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
פקיעת האולטימטום לאיראן מתקרבת – טורקיה ופקיסטן מנסות לתווך; היערכות בישראל לאפשרות של הסלמה משמעותית | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי המרוץ נגד הזמן נמצא בעיצומו, לקראת פקיעת האולטימטום שהציב לאיראן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
לדבריהם, טורקיה, מצרים ופקיסטן פועלות להביא לחידוש המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, במטרה להשיג הפסקת אש ולעצור את המלחמה.
נכון לעכשיו, המאמצים המדיניים לא הניבו עד כה התקדמות ואיראן עדיין מסרבת לפתוח את מצרי הורמוז בתמורה להפסקת אש זמנית. טראמפ האריך את האולטימטום שקבע עד יום שלישי בערב (שעון ארה"ב) כדי לאפשר עוד הזדמנות למשא ומתן, אולם נראה שהנהגת משמרות המהפכה אינה מתכוונת להתפשר.
