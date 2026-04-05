מחיר הנפט האמריקני עקף את הברנט. מה עומד מאחורי ההיפוך החריג? | פרשנות

תופעה חריגה נרשמה בימים האחרונים בשוק הנפט העולמי: בסוף השבוע האחרון מחיר הנפט האמריקני מסוג WTI עלה ל-111.5 דולר לחבית ועקף את מחיר הנפט מסוג ברנט שעמד על 109 דולר. מדובר בהיפוך של הדפוס המקובל, שכן בדרך כלל הברנט – מדד הייחוס המרכזי לשוק הנפט הגלובלי – נסחר במחיר גבוה יותר לעומת הנפט האמריקני.

לא מדובר רק באנומליה טכנית, אלא באיתות משמעותי על עומק השיבוש הנוכחי בשוק. הברנט, שמקורו בים הצפוני ומשמש בסיס לתמחור של חלק גדול מהנפט הנסחר בעולם, כולל חלק ניכר מהנפט המיוצא ממדינות המפרץ, נהנה בדרך כלל מיתרון מובנה: זהו נפט ימי, נוח יותר לשינוע בין-יבשתי, ולכן הוא מהווה אמת מידה לסחר הבין-לאומי. מנגד, WTI הוא נפט יבשתי המופק בארה"ב, ולכן ברוב הזמן נסחר בהנחה מסוימת, בין היתר בשל מגבלות לוגיסטיות ותלות בתשתיות הולכה.