הטלטלה הגיאופוליטית כתוצאה מהמלחמה במפרץ והשיבושים בשוק הנפט משנים, לפחות באופן זמני, את התמונה בשוק
דורון פסקין | 5 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
מחיר הנפט האמריקני עקף את הברנט. מה עומד מאחורי ההיפוך החריג? | פרשנות
תופעה חריגה נרשמה בימים האחרונים בשוק הנפט העולמי: בסוף השבוע האחרון מחיר הנפט האמריקני מסוג WTI עלה ל-111.5 דולר לחבית ועקף את מחיר הנפט מסוג ברנט שעמד על 109 דולר. מדובר בהיפוך של הדפוס המקובל, שכן בדרך כלל הברנט – מדד הייחוס המרכזי לשוק הנפט הגלובלי – נסחר במחיר גבוה יותר לעומת הנפט האמריקני.
לא מדובר רק באנומליה טכנית, אלא באיתות משמעותי על עומק השיבוש הנוכחי בשוק. הברנט, שמקורו בים הצפוני ומשמש בסיס לתמחור של חלק גדול מהנפט הנסחר בעולם, כולל חלק ניכר מהנפט המיוצא ממדינות המפרץ, נהנה בדרך כלל מיתרון מובנה: זהו נפט ימי, נוח יותר לשינוע בין-יבשתי, ולכן הוא מהווה אמת מידה לסחר הבין-לאומי. מנגד, WTI הוא נפט יבשתי המופק בארה"ב, ולכן ברוב הזמן נסחר בהנחה מסוימת, בין היתר בשל מגבלות לוגיסטיות ותלות בתשתיות הולכה.
אלא שהמציאות הנוכחית משנה את התמונה. על רקע ההתפתחויות הביטחוניות במפרץ והפגיעה בתנועת המכליות דרך מצר הורמוז – אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עוברת כחמישית מתפוקת הנפט העולמית – נפגעת בראש ובראשונה היכולת להזרים נפט לשווקים הבין-לאומיים. מאחר שעיקר הנפט המיוצא ממדינות המפרץ מתומחר ביחס לברנט, כל שיבוש באזור הזה משפיע ישירות על זמינות החביות המתומחרות לפיו.
