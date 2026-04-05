מה יעלה בגורל האורניום המועשר של איראן?

לפי הערכות של גורמים ביטחוניים בישראל ובארה"ב, המשטר בטהראן ממשיך להחזיק, בעומק מתקני הגרעין שלו, בכ-440 קילוגרם של אורניום מועשר לרמה של 60%.

מדובר באורניום שניתן להעשיר בהמשך לרמה צבאית של 90% ולהפיק ממנו חומר בקיע לפצצת גרעין. משמעות הדבר היא שאיראן שומרת בידיה יכולת ממשית לשוב בעתיד למסלול של פיתוח נשק גרעיני, אם תבחר לעשות כן.