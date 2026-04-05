השארת מאגר האורניום המועשר בידי איראן משאירה בידיה קלף אסטרטגי שעשוי לאפשר לה בעתיד לחדש את תוכנית הגרעין. בכירים בירושלים מסרו כי ארה"ב בוחנת אפשרות של פעולה קרקעית להשתלטות על המאגר, אך מדובר במבצע מורכב שלא ברור אם ניתן יהיה להוציאו לפועל

יוני בן מנחם | 5 באפריל 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מה יעלה בגורל האורניום המועשר של איראן?

לפי הערכות של גורמים ביטחוניים בישראל ובארה"ב, המשטר בטהראן ממשיך להחזיק, בעומק מתקני הגרעין שלו, בכ-440 קילוגרם של אורניום מועשר לרמה של 60%.

מדובר באורניום שניתן להעשיר בהמשך לרמה צבאית של 90% ולהפיק ממנו חומר בקיע לפצצת גרעין. משמעות הדבר היא שאיראן שומרת בידיה יכולת ממשית לשוב בעתיד למסלול של פיתוח נשק גרעיני, אם תבחר לעשות כן.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי המאגר הזה קבור "כל כך עמוק מתחת לאדמה, שלא אכפת לי מזה", והוסיף כי "אנחנו תמיד נעקוב אחרי זה באמצעות לוויין".

טכנאים איראנים במפעל באיספהאן, 30 במרץ 2005

טכנאים איראנים במפעל באיספהאן, 30 במרץ 2005 | צילום: Getty Images

