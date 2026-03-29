המשבר הפנימי בלבנון מעמיק | פרשנות

העימות הצבאי המתמשך בין ישראל לחיזבאללה דוחף את לבנון השברירית אל סף קריסה. במקביל, הוא מחריף את הפילוגים העדתיים והפוליטיים ומעצים את העוינות בין הארגון הנתמך בידי איראן לבין מתנגדיו מבית.

לפי הערכות של פרשנים ודמויות פוליטיות ממחנות שונים בלבנון, זהו המשבר החמור ביותר שידעה המדינה מאז מלחמת האזרחים בשנים 1975-1990. המלחמה, שהתלקחה על רקע העימות האזורי הרחב יותר, ובראשו העימות עם איראן, יוצרת לחץ פנימי חסר תקדים על המערכת הפוליטית, החברתית והעדתית בלבנון.