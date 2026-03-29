כמיליון עקורים, מתיחות עדתית גוברת ועימות פנימי עם חיזבאללה מקרבים את לבנון לנקודת רתיחה על רקע המלחמה מול ישראל
יוני בן מנחם | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳
המשבר הפנימי בלבנון מעמיק | פרשנות
העימות הצבאי המתמשך בין ישראל לחיזבאללה דוחף את לבנון השברירית אל סף קריסה. במקביל, הוא מחריף את הפילוגים העדתיים והפוליטיים ומעצים את העוינות בין הארגון הנתמך בידי איראן לבין מתנגדיו מבית.
לפי הערכות של פרשנים ודמויות פוליטיות ממחנות שונים בלבנון, זהו המשבר החמור ביותר שידעה המדינה מאז מלחמת האזרחים בשנים 1975-1990. המלחמה, שהתלקחה על רקע העימות האזורי הרחב יותר, ובראשו העימות עם איראן, יוצרת לחץ פנימי חסר תקדים על המערכת הפוליטית, החברתית והעדתית בלבנון.
על פי הערכות של גורמי ביטחון בכירים בישראל, ההתפתחויות האחרונות מעידות על שחיקה מואצת ביסודותיה של המדינה הלבנונית. המלחמה מול חיזבאללה איננה רק עימות צבאי; היא משמשת גם זרז להעמקת הפיצול הפנימי ולערעור נוסף של האיזון העדתי העדין שעליו נשענת לבנון. היקף העקירה של האוכלוסייה השיעית והמעבר שלה לאזורים מעורבים מייצרים פוטנציאל ממשי לחיכוך אלים בין קהילות, שעלול להתפתח לעימותים נרחבים יותר ככל שהלחימה תימשך.
