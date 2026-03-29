כמיליון עקורים, מתיחות עדתית גוברת ועימות פנימי עם חיזבאללה מקרבים את לבנון לנקודת רתיחה על רקע המלחמה מול ישראל

יוני בן מנחם | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 5 דק׳

המשבר הפנימי בלבנון מעמיק | פרשנות

העימות הצבאי המתמשך בין ישראל לחיזבאללה דוחף את לבנון השברירית אל סף קריסה. במקביל, הוא מחריף את הפילוגים העדתיים והפוליטיים ומעצים את העוינות בין הארגון הנתמך בידי איראן לבין מתנגדיו מבית.

לפי הערכות של פרשנים ודמויות פוליטיות ממחנות שונים בלבנון, זהו המשבר החמור ביותר שידעה המדינה מאז מלחמת האזרחים בשנים 1975-1990. המלחמה, שהתלקחה על רקע העימות האזורי הרחב יותר, ובראשו העימות עם איראן, יוצרת לחץ פנימי חסר תקדים על המערכת הפוליטית, החברתית והעדתית בלבנון.

על פי הערכות של גורמי ביטחון בכירים בישראל, ההתפתחויות האחרונות מעידות על שחיקה מואצת ביסודותיה של המדינה הלבנונית. המלחמה מול חיזבאללה איננה רק עימות צבאי; היא משמשת גם זרז להעמקת הפיצול הפנימי ולערעור נוסף של האיזון העדתי העדין שעליו נשענת לבנון. היקף העקירה של האוכלוסייה השיעית והמעבר שלה לאזורים מעורבים מייצרים פוטנציאל ממשי לחיכוך אלים בין קהילות, שעלול להתפתח לעימותים נרחבים יותר ככל שהלחימה תימשך.

מתקפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במרץ 2026

מתקפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל, עלי רזא תנגסירי
חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה – צעד חשוב במאבק על מצר הורמוז | פרשנות

יוני בן מנחם

עלי רזא תנגסירי שחוסל בשבוע שעבר היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן. בכירים בישראל מציינים כי חיסולו מהווה צעד משמעותי

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
מדוע החות'ים מתימן הצטרפו למלחמה רק עכשיו? | פרשנות

יוני בן מנחם

החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר דרום הארץ, לראשונה מתחילת המערכה במפרץ. כעת עולה השאלה האם החות'ים יחריפו את פעילותם – בין היתר באמצעות פגיעה בתנועת הספינות בים האדום או ניסיון לסגור את מצרי באב אל-מנדב

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 במרץ 2026
משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

דורון פסקין

מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026
חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

יוני בן מנחם

עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר ד'ו אלקדר
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית

