חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה – צעד חשוב במאבק על מצר הורמוז | פרשנות

עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל בלילה שבין רביעי לחמישי, היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן, שביקשה להפוך את מצר הורמוז והאיים הסמוכים להם למוקד לחץ מתמשך על ארה"ב ועל מדינות המפרץ.

תנגסירי חוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר הישראלי על דירת מסתור בבנדר עבאס. יחד עמו חוסלו גם ביהנאם רזאי, ראש אגף המודיעין של חיל הים, וקצינים בכירים נוספים מהמטה הימי שנכחו במקום.