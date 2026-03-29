עלי רזא תנגסירי שחוסל בשבוע שעבר היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן. בכירים בישראל מציינים כי חיסולו מהווה צעד משמעותי
יוני בן מנחם | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה – צעד חשוב במאבק על מצר הורמוז | פרשנות
עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל בלילה שבין רביעי לחמישי, היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן, שביקשה להפוך את מצר הורמוז והאיים הסמוכים להם למוקד לחץ מתמשך על ארה"ב ועל מדינות המפרץ.
תנגסירי חוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר הישראלי על דירת מסתור בבנדר עבאס. יחד עמו חוסלו גם ביהנאם רזאי, ראש אגף המודיעין של חיל הים, וקצינים בכירים נוספים מהמטה הימי שנכחו במקום.
לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, חיסולו של תנגסירי הוא מהלך בעל חשיבות רבה, התורם למאמץ האמריקני לפתוח בכוח את מצר הורמוז.
