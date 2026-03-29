כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

עלי רזא תנגסירי שחוסל בשבוע שעבר היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן. בכירים בישראל מציינים כי חיסולו מהווה צעד משמעותי

יוני בן מנחם | 29 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חיסול מפקד חיל הים של משמרות המהפכה – צעד חשוב במאבק על מצר הורמוז | פרשנות

עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל בלילה שבין רביעי לחמישי, היה דמות מפתח באסטרטגיה הימית של איראן, שביקשה להפוך את מצר הורמוז והאיים הסמוכים להם למוקד לחץ מתמשך על ארה"ב ועל מדינות המפרץ.

תנגסירי חוסל בתקיפה מדויקת של חיל האוויר הישראלי על דירת מסתור בבנדר עבאס. יחד עמו חוסלו גם ביהנאם רזאי, ראש אגף המודיעין של חיל הים, וקצינים בכירים נוספים מהמטה הימי שנכחו במקום.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, חיסולו של תנגסירי הוא מהלך בעל חשיבות רבה, התורם למאמץ האמריקני לפתוח בכוח את מצר הורמוז.

מפקד חיל הים של משמרות המהפכה שחוסל, עלי רזא תנגסירי | שימוש לפי סעיף 27א'

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024
מדוע החות'ים מתימן הצטרפו למלחמה רק עכשיו? | פרשנות

יוני בן מנחם

החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר דרום הארץ, לראשונה מתחילת המערכה במפרץ. כעת עולה השאלה האם החות'ים יחריפו את פעילותם – בין היתר באמצעות פגיעה בתנועת הספינות בים האדום או ניסיון לסגור את מצרי באב אל-מנדב

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 במרץ 2026
משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

דורון פסקין

מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026
חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

יוני בן מנחם

עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר ד'ו אלקדר
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ישראל מתכוננת לכל התרחישים. לדבריהם, נשיא ארה"ב מבקש לפנות למסלול של משא ומתן בשל משבר האנרגיה המתהווה, אך במקביל נערך גם לאפשרות שהאיראנים יכשילו את הערוץ המדיני

שתפו: