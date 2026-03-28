החות'ים שיגרו הבוקר טיל לעבר דרום הארץ, לראשונה מתחילת המערכה במפרץ. כעת עולה השאלה האם החות'ים יחריפו את פעילותם – בין היתר באמצעות פגיעה בתנועת הספינות בים האדום או ניסיון לסגור את מצרי באב אל-מנדב

יוני בן מנחם | 28 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מדוע החות'ים מתימן הצטרפו למלחמה רק עכשיו? | פרשנות

החות'ים בתימן החליטו להצטרף למערכה לצד איראן, והבוקר אישר דובר צה"ל כי הם שיגרו טיל לעבר באר שבע, שיורט על ידי מערכות ההגנה האווירית של ישראל. המהלך, שמתרחש כחודש לאחר פרוץ המלחמה, מעלה שאלות לגבי העיתוי והאסטרטגיה שמאחוריו.

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, אישר הבוקר כי "ביצענו פעולה צבאית ראשונה באמצעות מטח של טילים בליסטיים נגד מטרות צבאיות רגישות של האויב הישראלי בדרום פלסטין הכבושה".

כוחות ביטחון של החות'ים בצנעא, 19 בינואר 2024, 19 בינואר 2024

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 במרץ 2026
משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

דורון פסקין

מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026
חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

יוני בן מנחם

עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר ד'ו אלקדר
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ישראל מתכוננת לכל התרחישים. לדבריהם, נשיא ארה"ב מבקש לפנות למסלול של משא ומתן בשל משבר האנרגיה המתהווה, אך במקביל נערך גם לאפשרות שהאיראנים יכשילו את הערוץ המדיני

שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, 1 במרץ 2019
כיצד רואה צפון קוריאה את המלחמה באיראן? | פרשנות

דורון פסקין

פרשנים וחוקרים העוסקים בצפון קוריאה מנתחים את הלקחים והמסקנות שמפיקה המדינה מהמלחמה במפרץ

