מדוע החות'ים מתימן הצטרפו למלחמה רק עכשיו? | פרשנות

החות'ים בתימן החליטו להצטרף למערכה לצד איראן, והבוקר אישר דובר צה"ל כי הם שיגרו טיל לעבר באר שבע, שיורט על ידי מערכות ההגנה האווירית של ישראל. המהלך, שמתרחש כחודש לאחר פרוץ המלחמה, מעלה שאלות לגבי העיתוי והאסטרטגיה שמאחוריו.

הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, אישר הבוקר כי "ביצענו פעולה צבאית ראשונה באמצעות מטח של טילים בליסטיים נגד מטרות צבאיות רגישות של האויב הישראלי בדרום פלסטין הכבושה".