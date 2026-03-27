מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים

דורון פסקין | 27 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

הזינוק במחירי האנרגיה מאז פרוץ המלחמה עם איראן עשוי להפוך לבשורה כלכלית משמעותית עבור מוסקבה, כך לפי הערכה של מספר מכוני מחקר בעולם.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודה בעקיפין בהיקף ההזדמנות, כשאמר בישיבה כלכלית ב-23 במרץ כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים.

לפי הערכת מכון המחקר האוקראיני KSE Institute היושב בקייב, אם השיבושים במזרח התיכון יימשכו, הכנסות היצוא של רוסיה מנפט וגז ב-2026 עשויות לגדול ב-84 עד 252 מיליארד דולר לעומת תרחיש ללא מלחמה. בתרחיש הביניים, שבו הלחימה נמשכת עד סוף מאי, מדובר בתוספת של כ-161 מיליארד דולר ליצוא הרוסי וכ-97 מיליארד דולר להכנסות תקציב הממשלה. הדבר נובע מעלייה בביקוש לנפט הרוסי בשל עצירת הייצור בחלק ממדינות המפרץ ועליית המחירים של הנפט בכלל שגם מייקרת את הנפט הרוסי.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 26 במרץ 2026 | צילום: Igor IVANKO / AFP via Getty Images

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026
חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

יוני בן מנחם

עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר ד'ו אלקדר
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ישראל מתכוננת לכל התרחישים. לדבריהם, נשיא ארה"ב מבקש לפנות למסלול של משא ומתן בשל משבר האנרגיה המתהווה, אך במקביל נערך גם לאפשרות שהאיראנים יכשילו את הערוץ המדיני

שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, 1 במרץ 2019
כיצד רואה צפון קוריאה את המלחמה באיראן? | פרשנות

דורון פסקין

פרשנים וחוקרים העוסקים בצפון קוריאה מנתחים את הלקחים והמסקנות שמפיקה המדינה מהמלחמה במפרץ

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, ונשיא ארה"ב, דונלד טרמאפ, במהלך פסגת עזה בשארם א-שייח, 13 באוקטובר 2025
מאחורי הפיכתה של פקיסטן למתווכת בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

כניסתה של פקיסטן לזירת התיווך בין וושינגטון לטהראן משקפת את שאיפתה להפוך לשחקן אזורי מרכזי. מאז פרוץ המלחמה היא ניסתה לשמור על תדמית של גורם מאוזן, אך ככל שהעימות התרחב החלה לשנות את הטון. מבחינת ישראל, אומרים בירושלים, המעורבות הפקיסטנית מעוררת דאגה

