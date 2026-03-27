מכוני מחקר מעריכים כי עליית המחירים במגזר הנפט והגז עשויה להביא לעלייה משמעותית בהכנסות של רוסיה. השבוע אמר נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים
דורון פסקין | 27 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות
הזינוק במחירי האנרגיה מאז פרוץ המלחמה עם איראן עשוי להפוך לבשורה כלכלית משמעותית עבור מוסקבה, כך לפי הערכה של מספר מכוני מחקר בעולם.
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודה בעקיפין בהיקף ההזדמנות, כשאמר בישיבה כלכלית ב-23 במרץ כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים.
לפי הערכת מכון המחקר האוקראיני KSE Institute היושב בקייב, אם השיבושים במזרח התיכון יימשכו, הכנסות היצוא של רוסיה מנפט וגז ב-2026 עשויות לגדול ב-84 עד 252 מיליארד דולר לעומת תרחיש ללא מלחמה. בתרחיש הביניים, שבו הלחימה נמשכת עד סוף מאי, מדובר בתוספת של כ-161 מיליארד דולר ליצוא הרוסי וכ-97 מיליארד דולר להכנסות תקציב הממשלה. הדבר נובע מעלייה בביקוש לנפט הרוסי בשל עצירת הייצור בחלק ממדינות המפרץ ועליית המחירים של הנפט בכלל שגם מייקרת את הנפט הרוסי.
