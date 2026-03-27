משבר האנרגיה במפרץ עשוי להוות הזדמנות עבור רוסיה, אך התקיפות האוקראיניות עשויות לשבש זאת | פרשנות

הזינוק במחירי האנרגיה מאז פרוץ המלחמה עם איראן עשוי להפוך לבשורה כלכלית משמעותית עבור מוסקבה, כך לפי הערכה של מספר מכוני מחקר בעולם.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודה בעקיפין בהיקף ההזדמנות, כשאמר בישיבה כלכלית ב-23 במרץ כי על חברות הנפט והגז הרוסיות לשקול לנצל את "ההכנסות הנוספות" מעליית המחירים במגזר הנפט והגז כדי לצמצם את חובן לבנקים המקומיים.