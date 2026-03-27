עד כה חיסלה ישראל שורה של אנשי מפתח בהנהגה האיראנית, מה שיוצר טלטלה במשטר. לצד זאת, נותרת השאלה האם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת

יוני בן מנחם | 27 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

צה"ל חיסל ב-25 במרץ בבנדר עבאס את עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, האחראי המרכזי לפעולות הטרור של מיקוש וחסימת השיט במצרי הורמוז. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע על כך במהלך הערכת מצב בקריה עם בכירי מערכת הביטחון. לדבריו, "זהו מסר ברור לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה, השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד. אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה".

חיסולו של מפקד חיל הים מצטרף לשורת חיסולים של בכירים איראנים שמבצעת ישראל מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". כבר בימיה הראשונים של המלחמה חיסלה ישראל את המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בטהראן – מהלך חסר תקדים שפגע בלב ההנהגה האיראנית. בתוך שבועות ספורים נוספו לכך חיסולו של עלי לאריג'אני, שניהל בפועל את מערך קבלת ההחלטות לאחר מותו של ח'מינאי, וכן שורת חיסולים של בכירים נוספים במערכת הביטחונית, בהם מפקד הבסיג' ושר המודיעין.

מבחינת ישראל וארה"ב, מדובר בהישג מודיעיני ומבצעי משמעותי, שנועד לשבש את מערך הפיקוד והשליטה של איראן ולערער את תהליכי קבלת ההחלטות שלה. אולם המערכה הצבאית הזו מעלה מחדש שאלה יסודית: עד כמה חיסול ממוקד של הנהגה בכירה מסוגל להכריע משטר, והאם מדובר במהלך שמערער את היריב עד כדי קריסה, או דווקא דוחף אותו להתכנסות פנימית ולמערכה ממושכת.

איראנים מחזיקים תמונה של המנהיג העליון שחוסל, עלי ח'מינאי, במהלך הלוויתו של דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאיני, שחוסל על ידי ישראל, 21 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

