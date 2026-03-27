חיסול בכירי המשטר האיראני – הישג טקטי שעשוי להביא להישג אסטרטגי? | פרשנות

צה"ל חיסל ב-25 במרץ בבנדר עבאס את עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, האחראי המרכזי לפעולות הטרור של מיקוש וחסימת השיט במצרי הורמוז. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הודיע על כך במהלך הערכת מצב בקריה עם בכירי מערכת הביטחון. לדבריו, "זהו מסר ברור לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה, השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד. אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה".

חיסולו של מפקד חיל הים מצטרף לשורת חיסולים של בכירים איראנים שמבצעת ישראל מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". כבר בימיה הראשונים של המלחמה חיסלה ישראל את המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, בטהראן – מהלך חסר תקדים שפגע בלב ההנהגה האיראנית. בתוך שבועות ספורים נוספו לכך חיסולו של עלי לאריג'אני, שניהל בפועל את מערך קבלת ההחלטות לאחר מותו של ח'מינאי, וכן שורת חיסולים של בכירים נוספים במערכת הביטחונית, בהם מפקד הבסיג' ושר המודיעין.