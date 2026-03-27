הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן

יוני בן מנחם | 27 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש בפוסט שפרסם: "בהתאם לבקשת ממשלת איראן, אבקש כי הודעה זו תשמש כהצהרה רשמית על כך שאני משהה את תקופת השמדת מתקני האנרגיה ב-10 ימים, עד יום שני, 6 באפריל 2026, בשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי. השיחות נמשכות, ולמרות טענות שגויות מצד תקשורת הפייק ניוז ואחרים, הן מתקדמות היטב".

גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי הדרג המדיני והצבאי בישראל מתקשה עדיין לפענח לחלוטין את כוונותיו של טראמפ, אך ההערכה היא כי הוא מבקש למצות את המשא ומתן עם איראן תחת אש, ובמקביל ממשיך לתגבר את כוחות צבא ארה"ב באזור בכ-10,000 חיילים, במטרה לחזק את האופציה של תקיפה קרקעית.

למרות ההודעות האיראניות המכחישות את דבר קיומו של משא ומתן, גם בטהראן מבינים כי הם ניצבים בפני מצוקה קשה, ולכן מנסים למשוך זמן באמצעות משא ומתן עקיף בתיווך פקיסטן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר המלחמה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר ד'ו אלקדר
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 בדצמבר 2025
המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי ישראל מתכוננת לכל התרחישים. לדבריהם, נשיא ארה"ב מבקש לפנות למסלול של משא ומתן בשל משבר האנרגיה המתהווה, אך במקביל נערך גם לאפשרות שהאיראנים יכשילו את הערוץ המדיני

שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, 1 במרץ 2019
כיצד רואה צפון קוריאה את המלחמה באיראן? | פרשנות

דורון פסקין

פרשנים וחוקרים העוסקים בצפון קוריאה מנתחים את הלקחים והמסקנות שמפיקה המדינה מהמלחמה במפרץ

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, ונשיא ארה"ב, דונלד טרמאפ, במהלך פסגת עזה בשארם א-שייח, 13 באוקטובר 2025
מאחורי הפיכתה של פקיסטן למתווכת בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

יוני בן מנחם

כניסתה של פקיסטן לזירת התיווך בין וושינגטון לטהראן משקפת את שאיפתה להפוך לשחקן אזורי מרכזי. מאז פרוץ המלחמה היא ניסתה לשמור על תדמית של גורם מאוזן, אך ככל שהעימות התרחב החלה לשנות את הטון. מבחינת ישראל, אומרים בירושלים, המעורבות הפקיסטנית מעוררת דאגה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
מה עומד מאחורי גירושו של השגריר האיראני המיועד מלבנון? | פרשנות

יוני בן מנחם

המהלך של ביירות אינו רק עניין דיפלומטי, אלא חלק ממאבק על ריבונות וההשפעה האיראנית על המדינה. בכירים בישראל מסרו כי נראה שהצעד משקף שינוי בשיח הלבנוני, אך הוא בעיקר סימלי ואינו מספיק לבדו

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 11 בפברואר 2025
לבנון במלכודת: בין מלחמה אזורית למשבר פנימי הולך ומחריף | פרשנות

יוני בן מנחם

חיזבאללה, שפתח במלחמה נגד ישראל, הכניס את לבנון לאחת התקופות הרגישות והמסוכנות בתולדותיה. השסעים בלבנון מעמיקים והיא מתקשה לתפקד כמדינה ריבונית

