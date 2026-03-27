הודעתו של נשיא ארה"ב כי הוא מאריך ב-10 ימים את האולטימטום, מעניקה זמן נוסף לקיום משא ומתן תחת אש. מבחינת ישראל, אומרים גורמים ביטחוניים בכירים, מדובר גם בהארכת הלחימה – מה שמאפשר לה להמשיך בשחיקת היכולות הצבאיות של איראן
יוני בן מנחם | 27 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
הארכת האולטימטום האמריקני – מה מתכנן טראמפ? | פרשנות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אמש בפוסט שפרסם: "בהתאם לבקשת ממשלת איראן, אבקש כי הודעה זו תשמש כהצהרה רשמית על כך שאני משהה את תקופת השמדת מתקני האנרגיה ב-10 ימים, עד יום שני, 6 באפריל 2026, בשעה 20:00 לפי שעון החוף המזרחי. השיחות נמשכות, ולמרות טענות שגויות מצד תקשורת הפייק ניוז ואחרים, הן מתקדמות היטב".
גורמי ביטחון בכירים בישראל אומרים כי הדרג המדיני והצבאי בישראל מתקשה עדיין לפענח לחלוטין את כוונותיו של טראמפ, אך ההערכה היא כי הוא מבקש למצות את המשא ומתן עם איראן תחת אש, ובמקביל ממשיך לתגבר את כוחות צבא ארה"ב באזור בכ-10,000 חיילים, במטרה לחזק את האופציה של תקיפה קרקעית.
למרות ההודעות האיראניות המכחישות את דבר קיומו של משא ומתן, גם בטהראן מבינים כי הם ניצבים בפני מצוקה קשה, ולכן מנסים למשוך זמן באמצעות משא ומתן עקיף בתיווך פקיסטן.
