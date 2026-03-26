בכירים בישראל מסבירים כי מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר לתפקיד מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי משתלב בשורת צעדים המחזקים את מעמד "הדור הוותיק" של משמרות המהפכה, ומהווה מהלך בעל משמעות אסטרטגית
יוני בן מנחם | 26 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מאחורי מינוי מחליפו של לאריג'אני | פרשנות
מינויו של מוחמד באקר ד'ו אלקדר למזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן אינו עוד חילוף תפקידים שגרתי בטהראן, אלא מהלך בעל משמעות אסטרטגית עמוקה, כך מעריכים גורמי ביטחון בכירים.
המינוי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד: שבוע בלבד לאחר חיסולו של המזכ"ל הקודם, עלי לאריג'אני, שנחשב לאחת הדמויות החזקות באיראן, ובעיצומה של מלחמה שבמהלכה חיסלה ישראל חלקים נרחבים משדרת ההנהגה הבכירה של הרפובליקה האסלאמית.
המועצה העליונה לביטחון לאומי היא אחד ממוקדי הכוח המרכזיים במשטר האיראני. זהו הגוף המתאם בין הצבא, משמרות המהפכה, המודיעין והדרג המדיני, והוא מעצב את המדיניות בנושאי ביטחון לאומי, גרעין ויחסי חוץ.
