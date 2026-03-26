המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות

גורם איראני בכיר אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהראן עדיין בוחנת הצעה אמריקנית לסיום המלחמה, למרות תגובה ראשונית שלילית. מנגד, הטלוויזיה האיראנית הממלכתית, Press TV, ציטטה מקור עלום שם שטען כי איראן כבר דחתה את ההצעה. גורם ביטחוני בכיר בפקיסטן מסר לרויטרס כי ארצו עוקבת אחר ההתפתחויות מול שר החוץ האיראני, ועדיין ממתינה לתשובה רשמית.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול באירוע בוושינגטון כי מנהיגי איראן “מנהלים משא ומתן, והם מאוד רוצים להגיע להסכם, אבל הם חוששים לומר זאת כי הם ייהרגו על ידי בני עמם".