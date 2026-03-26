בכירים בירושלים מסרו כי ישראל מתכוננת לכל התרחישים. לדבריהם, נשיא ארה"ב מבקש לפנות למסלול של משא ומתן בשל משבר האנרגיה המתהווה, אך במקביל נערך גם לאפשרות שהאיראנים יכשילו את הערוץ המדיני
יוני בן מנחם | 26 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
המלחמה באיראן – לקראת הפסקת אש? | פרשנות
גורם איראני בכיר אמר אתמול לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהראן עדיין בוחנת הצעה אמריקנית לסיום המלחמה, למרות תגובה ראשונית שלילית. מנגד, הטלוויזיה האיראנית הממלכתית, Press TV, ציטטה מקור עלום שם שטען כי איראן כבר דחתה את ההצעה. גורם ביטחוני בכיר בפקיסטן מסר לרויטרס כי ארצו עוקבת אחר ההתפתחויות מול שר החוץ האיראני, ועדיין ממתינה לתשובה רשמית.
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אתמול באירוע בוושינגטון כי מנהיגי איראן “מנהלים משא ומתן, והם מאוד רוצים להגיע להסכם, אבל הם חוששים לומר זאת כי הם ייהרגו על ידי בני עמם".
בתוך כך, בישראל נערכים לאפשרות שהמלחמה תיעצר. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי טראמפ עשוי להכריז על הפסקת אש לקראת סוף השבוע, או לכל המאוחר עד אמצע השבוע הבא, לתקופה של חודש. לדבריהם, הוא אף עשוי להכריז עליה באופן חד-צדדי כבר בימים הקרובים. לכן, צה"ל מאיץ את קצב ביצוע המשימות במטרה להשיג הישגים מרביים בתקיפת היעדים באיראן.
