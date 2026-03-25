פרשנים וחוקרים העוסקים בצפון קוריאה מנתחים את הלקחים והמסקנות שמפיקה המדינה מהמלחמה במפרץ

דורון פסקין | 25 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

כיצד רואה צפון קוריאה את המלחמה באיראן? | פרשנות

ב-23 במרץ נשא שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, נאום בפני מושב אספת העם העליונה, הפרלמנט של צפון קוריאה, שהובא על ידי סוכנות הידיעות הרשמית KCNA. הוא לא הזכיר במפורש את איראן, אולם טען כי ארה"ב מפעילה בעולם "טרור ותוקפנות מדינתיים באזורים שונים בעולם", והוסיף כי "הכבוד, האינטרס והניצחון הסופי של מדינה יכולים להיות מובטחים רק באמצעות הכוח החזק ביותר", כשהוא מקשר זאת לצורך של ארצו לשמר "הרתעה גרעינית הגנתית".

פרשנים העוסקים בצפון קוריאה מדגישים כי המשמעות של הדברים חורגת מהריטואל המוכר של פיונגיאנג. המשטר מציג את המלחמה באיראן כהוכחה לכך שמדינה הניצבת מול ארה"ב אינה יכולה לבסס את ביטחונה על משא ומתן בלבד.

בהקשר זה, ציין היום האתר NK News, המתמחה בצפון קוריאה, כי קים נמנע בנאומו מהקריאה השגרתית לחידוש הדיאלוג בתמורה לוויתור אמריקני על יעד פירוק הנשק הגרעיני. בעיני פרשנים, מדובר בסימן להקשחת קו ברורה.

שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און, 1 במרץ 2019 | צילום: MANAN VATSYAYANA/POOL/AFP via Getty Images

