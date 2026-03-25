כניסתה של פקיסטן לזירת התיווך בין וושינגטון לטהראן משקפת את שאיפתה להפוך לשחקן אזורי מרכזי. מאז פרוץ המלחמה היא ניסתה לשמור על תדמית של גורם מאוזן, אך ככל שהעימות התרחב החלה לשנות את הטון. מבחינת ישראל, אומרים בירושלים, המעורבות הפקיסטנית מעוררת דאגה

יוני בן מנחם | 25 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מאחורי הפיכתה של פקיסטן למתווכת בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

המלחמה במזרח התיכון לא רק טלטלה את האזור, אלא גם הציבה שחקן בלתי צפוי בלב הזירה הדיפלומטית: פקיסטן.

שורת הדלפות ופרסומים בתקשורת הבין-לאומית הצביעה על מעורבות פקיסטנית גוברת במאמצים לפתוח ערוץ משא ומתן בין ארה"ב לאיראן. לפי הדיווחים, הנהגת פקיסטן, ובעיקר מפקד הצבא, הגנרל סייד אסים מוניר, קיימה מגעים ישירים עם בכירים אמריקנים, ובהם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הקשר האישי והאסטרטגי בין מוניר לבין וושינגטון, לצד ביקורו החריג בבית הלבן בשנה שעברה, הפכו אותו לדמות מפתח במאמצי התיווך המתגבשים.

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אישרו את הפרסומים ומסרו כי פקיסטן אכן הפכה למי שמתווכת בין שתי המדינות.

ראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, ונשיא ארה"ב, דונלד טרמאפ, במהלך פסגת עזה בשארם א-שייח, 13 באוקטובר 2025 | צילום: SUZANNE PLUNKETT/POOL/AFP via Getty Images

