מאחורי הפיכתה של פקיסטן למתווכת בין ארה"ב לאיראן | פרשנות

המלחמה במזרח התיכון לא רק טלטלה את האזור, אלא גם הציבה שחקן בלתי צפוי בלב הזירה הדיפלומטית: פקיסטן.

שורת הדלפות ופרסומים בתקשורת הבין-לאומית הצביעה על מעורבות פקיסטנית גוברת במאמצים לפתוח ערוץ משא ומתן בין ארה"ב לאיראן. לפי הדיווחים, הנהגת פקיסטן, ובעיקר מפקד הצבא, הגנרל סייד אסים מוניר, קיימה מגעים ישירים עם בכירים אמריקנים, ובהם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הקשר האישי והאסטרטגי בין מוניר לבין וושינגטון, לצד ביקורו החריג בבית הלבן בשנה שעברה, הפכו אותו לדמות מפתח במאמצי התיווך המתגבשים.