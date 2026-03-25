כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המהלך של ביירות אינו רק עניין דיפלומטי, אלא חלק ממאבק על ריבונות וההשפעה האיראנית על המדינה. בכירים בישראל מסרו כי נראה שהצעד משקף שינוי בשיח הלבנוני, אך הוא בעיקר סימלי ואינו מספיק לבדו

יוני בן מנחם | 25 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מה עומד מאחורי גירושו של השגריר האיראני המיועד מלבנון? | פרשנות

משרד החוץ הלבנוני הודיע אתמול כי השגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, שמינויו טרם אושר רשמית, הוא אישיות לא רצויה במדינה ועליו לעזוב עד 29 במרץ.

באופן רשמי, מקפידים בביירות להבהיר כי אין מדובר בניתוק יחסים, אלא בצעד נקודתי שננקט בעקבות הפרות של כללי הדיפלומטיה. בפועל, זהו מהלך פוליטי רחב יותר, המשקף שינוי בגישתה של לבנון כלפי הנוכחות וההשפעה האיראנית בשטחה, ובעיקר כלפי התפקיד שממלאים משמרות המהפכה וחיזבאללה במאזן הכוחות הפנימי.

במשך יותר משלושה עשורים, מאז תחילת שנות התשעים, נשמרה מסגרת דיפלומטית יציבה יחסית בין לבנון לאיראן. לאחר מלחמת האזרחים במדינה פעלה ביירות להסדרת היחסים עם טהראן על בסיס כללים דיפלומטיים ברורים, תוך ניסיון לצמצם את הפער בין הקשר הרשמי לבין הפעילות הבלתי פורמלית של איראן בזירה הלבנונית.

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 11 בפברואר 2025
לבנון במלכודת: בין מלחמה אזורית למשבר פנימי הולך ומחריף | פרשנות

יוני בן מנחם

חיזבאללה, שפתח במלחמה נגד ישראל, הכניס את לבנון לאחת התקופות הרגישות והמסוכנות בתולדותיה. השסעים בלבנון מעמיקים והיא מתקשה לתפקד כמדינה ריבונית

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, 12 באוקטובר 2024
מיהו יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף? | פרשנות

יוני בן מנחם

קאליבאף, שלפי הערכות עמד בסוד המגעים בין איראן לארה"ב, נחשב למקושר למשמרות המהפכה וחיזק את מעמדו בעקבות המלחמה הנוכחית והחיסולים בקרב ההנהגה האיראנית. בכירים בישראל מעריכים כי אם לא יושג הסכם, יתכן והוא יהווה יעד לחיסול

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025
לקראת הסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

השר לשעבר רון דרמר נשלח לארה"ב כדי להבהיר לממשל את הקווים האדומים מבחינת ישראל במקרה של הגעה להסכם. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי טראמפ רציני בכוונתו להגיע להסכם, אך בשלב זה עדיין לא ברור אם ניתן להגיע להסכמה על נקודות המחלוקת. במקביל, ארה"ב מתגברת כוחות באזור

מדינות המפרץ יאלצו לגבש מדיניות חדשה מול איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ חושפות את העיוורון האסטרטגי של טהראן, ומעמיקות את תחושת האיום הקיומי בקרב שכנותיה הסוניות – מה שמגדיל לטענת בכירים בישראל את הסיכויים לברית אזורית עם ישראל, בהובלת ארה"ב, עם סיום המלחמה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
האם טראמפ יעמוד באולטימטום שהציב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

הדילמה של נשיא ארה"ב – מימוש האולטימטום יחזק את ההרתעה, אך עלול להצית עימות אזורי רחב. אי עמידה בו עלולה לפגוע באמינותו. בכירים בישראל מעריכים כי ישנם מספר תרחישים אפשריים בהם הוא עשוי לבחור

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, 23 ביוני 2025
האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות

יוני בן מנחם

לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה

שתפו: