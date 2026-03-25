מה עומד מאחורי גירושו של השגריר האיראני המיועד מלבנון? | פרשנות

משרד החוץ הלבנוני הודיע אתמול כי השגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, שמינויו טרם אושר רשמית, הוא אישיות לא רצויה במדינה ועליו לעזוב עד 29 במרץ.

באופן רשמי, מקפידים בביירות להבהיר כי אין מדובר בניתוק יחסים, אלא בצעד נקודתי שננקט בעקבות הפרות של כללי הדיפלומטיה. בפועל, זהו מהלך פוליטי רחב יותר, המשקף שינוי בגישתה של לבנון כלפי הנוכחות וההשפעה האיראנית בשטחה, ובעיקר כלפי התפקיד שממלאים משמרות המהפכה וחיזבאללה במאזן הכוחות הפנימי.