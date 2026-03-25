המהלך של ביירות אינו רק עניין דיפלומטי, אלא חלק ממאבק על ריבונות וההשפעה האיראנית על המדינה. בכירים בישראל מסרו כי נראה שהצעד משקף שינוי בשיח הלבנוני, אך הוא בעיקר סימלי ואינו מספיק לבדו
יוני בן מנחם | 25 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מה עומד מאחורי גירושו של השגריר האיראני המיועד מלבנון? | פרשנות
משרד החוץ הלבנוני הודיע אתמול כי השגריר האיראני המיועד, מוחמד רזא שיבאני, שמינויו טרם אושר רשמית, הוא אישיות לא רצויה במדינה ועליו לעזוב עד 29 במרץ.
באופן רשמי, מקפידים בביירות להבהיר כי אין מדובר בניתוק יחסים, אלא בצעד נקודתי שננקט בעקבות הפרות של כללי הדיפלומטיה. בפועל, זהו מהלך פוליטי רחב יותר, המשקף שינוי בגישתה של לבנון כלפי הנוכחות וההשפעה האיראנית בשטחה, ובעיקר כלפי התפקיד שממלאים משמרות המהפכה וחיזבאללה במאזן הכוחות הפנימי.
במשך יותר משלושה עשורים, מאז תחילת שנות התשעים, נשמרה מסגרת דיפלומטית יציבה יחסית בין לבנון לאיראן. לאחר מלחמת האזרחים במדינה פעלה ביירות להסדרת היחסים עם טהראן על בסיס כללים דיפלומטיים ברורים, תוך ניסיון לצמצם את הפער בין הקשר הרשמי לבין הפעילות הבלתי פורמלית של איראן בזירה הלבנונית.
