לבנון במלכודת: בין מלחמה אזורית למשבר פנימי הולך ומחריף | פרשנות

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר ב-21 במרץ בריאיון לערוץ אל-חדת' הסעודי כי "המלחמה הזו נכפתה על לבנון". לדבריו, "אני, הנשיא ובכירים נוספים הזהרנו מפני ההידרדרות למלחמה הזאת, וכיניתי אותה 'הרפתקה חדשה'. כפי שהכניסו אותנו בעבר למלחמת הסיוע הראשונה, זו שכונתה סיוע לעזה, כך הפעם הכניסו אותנו למלחמה שנועדה לסייע לאיראן, כנקמה על חיסול ח'מינאי. זו מלחמה בין ארה"ב, ישראל ואיראן, שאליה נגררנו מבלי שללבנון יהיה בה כל אינטרס ישיר".

בהתייחסו להצעת נשיא לבנון, ג'וזף עון, לפתוח במשא ומתן עם ישראל, אמר סלאם: "הבענו נכונות למשא ומתן, אך לנכונות הזאת יש תנאים וסדר יום שצריך להגדיר. העלינו את היוזמה הזו, אך עד היום לא קיבלנו מישראל תשובה באשר לתפיסתה לגבי סדר היום, מקום קיום השיחות, מועד פתיחתן וזהות מנהליהן. יש שורה של נושאים שעדיין לא הוסכמו, אך היוזמה מצדנו עדיין עומדת בעינה".