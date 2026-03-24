מיהו יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף? | פרשנות

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי ממשל טראמפ ניהל בימים האחרונים מגעים חשאיים, באמצעות מתווכים, עם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בניסיון להגיע להסכם שיביא לסיום המלחמה.

קאליבף נחשב כיום לאחת הדמויות הבכירות והמשפיעות ביותר בממסד האיראני. לאחר חיסולו של מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, התחזק עוד יותר מעמדו כגורם מרכזי בזירה האזרחית-שלטונית. הוא מקורב מאוד למשמרות המהפכה, ונחשב היום לאחד האנשים החזקים באיראן.