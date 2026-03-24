קאליבאף, שלפי הערכות עמד בסוד המגעים בין איראן לארה"ב, נחשב למקושר למשמרות המהפכה וחיזק את מעמדו בעקבות המלחמה הנוכחית והחיסולים בקרב ההנהגה האיראנית. בכירים בישראל מעריכים כי אם לא יושג הסכם, יתכן והוא יהווה יעד לחיסול
יוני בן מנחם | 24 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
מיהו יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף? | פרשנות
גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי ממשל טראמפ ניהל בימים האחרונים מגעים חשאיים, באמצעות מתווכים, עם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, בניסיון להגיע להסכם שיביא לסיום המלחמה.
קאליבף נחשב כיום לאחת הדמויות הבכירות והמשפיעות ביותר בממסד האיראני. לאחר חיסולו של מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי, עלי לאריג'אני, התחזק עוד יותר מעמדו כגורם מרכזי בזירה האזרחית-שלטונית. הוא מקורב מאוד למשמרות המהפכה, ונחשב היום לאחד האנשים החזקים באיראן.
במערכת הביטחון אומרים כי מבין אנשי המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'מינאי, שצברו ניסיון במלחמה, בביטחון, בפוליטיקה ובכלכלה, בולט קאליבף כאחת הדמויות המובהקות ביותר המשקפות את טבעו של המשטר האיראני – משטר המתגמל נאמנות, מטפח אנשי שטח, ומקדם את מי ששרדו את מאבקי הכוח מבית ומחוץ אל עבר צמרת השלטון.
