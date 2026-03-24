לקראת הסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר אמש הודעה לציבור בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על השהיית האולטימטום שהציב לאיראן בחמישה ימים. לדבריו, הוא שוחח עם טראמפ, והנשיא "מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים שהשגנו יחד עם צבא ארה"ב, כדי לממש את יעדי המלחמה באמצעות הסכם – הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו".

נתניהו הוסיף כי במקביל למאמצים המדיניים, ישראל ממשיכה בפעילות הצבאית הן באיראן והן בלבנון: "אנחנו כותשים את תוכנית הטילים ואת תוכנית הגרעין, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו שני מדעני גרעין נוספים, והיד עוד נטויה. נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב". עוד קודם לכן שוחח נתניהו גם עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס.