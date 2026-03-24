השר לשעבר רון דרמר נשלח לארה"ב כדי להבהיר לממשל את הקווים האדומים מבחינת ישראל במקרה של הגעה להסכם. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי טראמפ רציני בכוונתו להגיע להסכם, אך בשלב זה עדיין לא ברור אם ניתן להגיע להסכמה על נקודות המחלוקת. במקביל, ארה"ב מתגברת כוחות באזור

יוני בן מנחם | 24 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

לקראת הסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר אמש הודעה לציבור בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על השהיית האולטימטום שהציב לאיראן בחמישה ימים. לדבריו, הוא שוחח עם טראמפ, והנשיא "מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים שהשגנו יחד עם צבא ארה"ב, כדי לממש את יעדי המלחמה באמצעות הסכם – הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו".

נתניהו הוסיף כי במקביל למאמצים המדיניים, ישראל ממשיכה בפעילות הצבאית הן באיראן והן בלבנון: "אנחנו כותשים את תוכנית הטילים ואת תוכנית הגרעין, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו שני מדעני גרעין נוספים, והיד עוד נטויה. נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב". עוד קודם לכן שוחח נתניהו גם עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס.

גורם פקיסטני רשמי טען אמש בסוכנות הידיעות רויטרס כי ואנס, לצד השליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להיפגש השבוע באיסלמבאד עם בכירים איראנים. הדברים נאמרו לאחר שיחה שקיים טראמפ עם מפקד צבא פקיסטן. במקביל, דובר משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי ארצו מוכנה לארח שיחות משא ומתן, אם שני הצדדים יסכימו לכך.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 26 באוגוסט 2025 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

מדינות המפרץ יאלצו לגבש מדיניות חדשה מול איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ חושפות את העיוורון האסטרטגי של טהראן, ומעמיקות את תחושת האיום הקיומי בקרב שכנותיה הסוניות – מה שמגדיל לטענת בכירים בישראל את הסיכויים לברית אזורית עם ישראל, בהובלת ארה"ב, עם סיום המלחמה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
האם טראמפ יעמוד באולטימטום שהציב לאיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

הדילמה של נשיא ארה"ב – מימוש האולטימטום יחזק את ההרתעה, אך עלול להצית עימות אזורי רחב. אי עמידה בו עלולה לפגוע באמינותו. בכירים בישראל מעריכים כי ישנם מספר תרחישים אפשריים בהם הוא עשוי לבחור

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, 23 ביוני 2025
האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות

יוני בן מנחם

לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה

מחאות באיראן, 8 בינואר 2026
מתי יקרא טראמפ למפגינים באיראן לצאת לרחובות? | פרשנות

יוני בן מנחם

ההמתנה לאות האמריקני, הלחץ הצבאי על הבסיג' וההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים בישראל

כוחות ביטחון חות׳ים, 19 ביולי 2024
בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שהחות'ים יצטרפו בקרוב למערכה | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בתוך ההנהגה החות'ית עצמה קיימים חילוקי דעות בין זרם התומך במעורבות צבאית ישירה לבין זרם המתנגד לה

מתקפה איראנית על דובאי, 16 במרץ 2026
חוקר RAND: אסטרטגיית ההסלמה של איראן עשויה להתהפך נגדה

צוות מגזין אפוק

לדברי רפאל ס. כהן, הניסיון האיראני לייצר לחץ על ארה"ב וישראל באמצעות פגיעה במדינות האזור ובתשתיותיהן עשוי להסתיים בתוצאה הפוכה – הרחבת המחנה הניצב מול טהראן

