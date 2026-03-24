השר לשעבר רון דרמר נשלח לארה"ב כדי להבהיר לממשל את הקווים האדומים מבחינת ישראל במקרה של הגעה להסכם. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי טראמפ רציני בכוונתו להגיע להסכם, אך בשלב זה עדיין לא ברור אם ניתן להגיע להסכמה על נקודות המחלוקת. במקביל, ארה"ב מתגברת כוחות באזור
יוני בן מנחם | 24 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
לקראת הסכם בין ארה"ב לאיראן? | פרשנות
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מסר אמש הודעה לציבור בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על השהיית האולטימטום שהציב לאיראן בחמישה ימים. לדבריו, הוא שוחח עם טראמפ, והנשיא "מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים שהשגנו יחד עם צבא ארה"ב, כדי לממש את יעדי המלחמה באמצעות הסכם – הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו".
נתניהו הוסיף כי במקביל למאמצים המדיניים, ישראל ממשיכה בפעילות הצבאית הן באיראן והן בלבנון: "אנחנו כותשים את תוכנית הטילים ואת תוכנית הגרעין, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו שני מדעני גרעין נוספים, והיד עוד נטויה. נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב". עוד קודם לכן שוחח נתניהו גם עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס.
גורם פקיסטני רשמי טען אמש בסוכנות הידיעות רויטרס כי ואנס, לצד השליחים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, צפויים להיפגש השבוע באיסלמבאד עם בכירים איראנים. הדברים נאמרו לאחר שיחה שקיים טראמפ עם מפקד צבא פקיסטן. במקביל, דובר משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי ארצו מוכנה לארח שיחות משא ומתן, אם שני הצדדים יסכימו לכך.
