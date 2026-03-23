המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ חושפות את העיוורון האסטרטגי של טהראן, ומעמיקות את תחושת האיום הקיומי בקרב שכנותיה הסוניות – מה שמגדיל לטענת בכירים בישראל את הסיכויים לברית אזורית עם ישראל, בהובלת ארה"ב, עם סיום המלחמה

יוני בן מנחם | 23 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מדינות המפרץ יאלצו לגבש מדיניות חדשה מול איראן | פרשנות

פרשנים במפרץ טוענים כי ההנהגה האיראנית פועלת בטיפשות, ומאמצת כלפי שכנותיה מדיניות של "אדמה חרוכה" כדי להחריב אותן על יושביהן. לדבריהם, מדובר בעיוורון אסטרטגי ובשירות חינם לאויביה של איראן.

מאז עלייתו של משטר רוחאללה ח'ומייני לשלטון בעקבות המהפכה האסלאמית בשנת 1979, ניסו מדינות המפרץ, ובראשן סעודיה, לגבש דפוסי דו-קיום עם טהראן. אולם פעם אחר פעם נתקלו ניסיונות אלה בתגובות עוינות מצד ההנהגה האיראנית.

איראן, מנהיגת הציר השיעי, אינה משלימה עם קיומן של מדינות הציר הסוני המתון בהובלת סעודיה. גם לאחר הפיוס בין איראן לסעודיה לפני שנתיים וחידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, טהראן לא שינתה את גישתה הבסיסית. משטר האייתולות הפך את עצמו לאיום קיומי לא רק על ישראל, אלא גם על סביבתו הקרובה במדינות המפרץ.

מפגש של המועצה לתיאום בין סעודיה ובחריין, 7 בפברואר 2024 | צילום: אתר crownprince.bh

האם טראמפ יעמוד באולטימטום שהציב לאיראן? | פרשנות

הדילמה של נשיא ארה"ב – מימוש האולטימטום יחזק את ההרתעה, אך עלול להצית עימות אזורי רחב. אי עמידה בו עלולה לפגוע באמינותו. בכירים בישראל מעריכים כי ישנם מספר תרחישים אפשריים בהם הוא עשוי לבחור

האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות

לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה

מתי יקרא טראמפ למפגינים באיראן לצאת לרחובות? | פרשנות

ההמתנה לאות האמריקני, הלחץ הצבאי על הבסיג' וההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים בישראל

בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שהחות'ים יצטרפו בקרוב למערכה | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בתוך ההנהגה החות'ית עצמה קיימים חילוקי דעות בין זרם התומך במעורבות צבאית ישירה לבין זרם המתנגד לה

חוקר RAND: אסטרטגיית ההסלמה של איראן עשויה להתהפך נגדה

לדברי רפאל ס. כהן, הניסיון האיראני לייצר לחץ על ארה"ב וישראל באמצעות פגיעה במדינות האזור ובתשתיותיהן עשוי להסתיים בתוצאה הפוכה – הרחבת המחנה הניצב מול טהראן

"נאט"ו מפרצי" – האם המלחמה עם איראן מעצבת ברית ביטחונית חדשה? | פרשנות

העימות המתמשך עם איראן חושף את חולשות מערכי ההגנה של מדינות המפרץ ומאיץ דיון מחודש בהקמת ברית ביטחונית אזורית בסגנון נאט"ו. אולם ישנם סימני שאלה כבדים באשר ליכולת להפוך את החזון הזה למציאות

