המתקפות האיראניות על מדינות המפרץ חושפות את העיוורון האסטרטגי של טהראן, ומעמיקות את תחושת האיום הקיומי בקרב שכנותיה הסוניות – מה שמגדיל לטענת בכירים בישראל את הסיכויים לברית אזורית עם ישראל, בהובלת ארה"ב, עם סיום המלחמה
יוני בן מנחם | 23 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
מדינות המפרץ יאלצו לגבש מדיניות חדשה מול איראן | פרשנות
פרשנים במפרץ טוענים כי ההנהגה האיראנית פועלת בטיפשות, ומאמצת כלפי שכנותיה מדיניות של "אדמה חרוכה" כדי להחריב אותן על יושביהן. לדבריהם, מדובר בעיוורון אסטרטגי ובשירות חינם לאויביה של איראן.
מאז עלייתו של משטר רוחאללה ח'ומייני לשלטון בעקבות המהפכה האסלאמית בשנת 1979, ניסו מדינות המפרץ, ובראשן סעודיה, לגבש דפוסי דו-קיום עם טהראן. אולם פעם אחר פעם נתקלו ניסיונות אלה בתגובות עוינות מצד ההנהגה האיראנית.
איראן, מנהיגת הציר השיעי, אינה משלימה עם קיומן של מדינות הציר הסוני המתון בהובלת סעודיה. גם לאחר הפיוס בין איראן לסעודיה לפני שנתיים וחידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, טהראן לא שינתה את גישתה הבסיסית. משטר האייתולות הפך את עצמו לאיום קיומי לא רק על ישראל, אלא גם על סביבתו הקרובה במדינות המפרץ.
