האם טראמפ יעמוד באולטימטום שהציב לאיראן? | פרשנות

יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון, קרא אתמול לארה"ב ולישראל שלא לתקוף מתקני אנרגיה באיראן. זאת על רקע איומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ב-22 במרץ שלפיו אם הרפובליקה האסלאמית לא תפתח את מיצרי הורמוז בתוך 48 שעות – כל תחנות הכוח במדינה יושמדו.

לאחר האולטימטום של טראמפ, דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי מדינות המפרץ הזהירו את הממשל האמריקני כי תקיפה של תחנות הכוח באיראן עלולה להוביל לפעולות תגמול מצדה, שיסכנו את מתקני האנרגיה והמים שלהן – ואף את הכלכלה העולמית כולה.