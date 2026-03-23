הדילמה של נשיא ארה"ב – מימוש האולטימטום יחזק את ההרתעה, אך עלול להצית עימות אזורי רחב. אי עמידה בו עלולה לפגוע באמינותו. בכירים בישראל מעריכים כי ישנם מספר תרחישים אפשריים בהם הוא עשוי לבחור
יוני בן מנחם | 23 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם טראמפ יעמוד באולטימטום שהציב לאיראן? | פרשנות
יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון, קרא אתמול לארה"ב ולישראל שלא לתקוף מתקני אנרגיה באיראן. זאת על רקע איומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ב-22 במרץ שלפיו אם הרפובליקה האסלאמית לא תפתח את מיצרי הורמוז בתוך 48 שעות – כל תחנות הכוח במדינה יושמדו.
לאחר האולטימטום של טראמפ, דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי מדינות המפרץ הזהירו את הממשל האמריקני כי תקיפה של תחנות הכוח באיראן עלולה להוביל לפעולות תגמול מצדה, שיסכנו את מתקני האנרגיה והמים שלהן – ואף את הכלכלה העולמית כולה.
משמרות המהפכה באיראן מיהרו להגיב לאיומיו של טראמפ ושלחו מסר משלהם: "אם יאיים על מתקני האנרגיה – מצרי הורמוז ייסגרו לחלוטין". עוד הזהירו כי אם מתקני אנרגיה יותקפו, חברות שמחזיקות במניות אמריקניות ייהרסו לחלוטין. קודם לכן הודיעו כי אם תשתיות הדלק והאנרגיה של הרפובליקה האסלאמית יותקפו, "כל תשתיות האנרגיה השייכות לארה"ב באזור יותקפו" – כך לפי דיווחים בתקשורת האיראנית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו