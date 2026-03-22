לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה

יוני בן מנחם | 22 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות

גורמי מודיעין במערב מסרו כי במודיעין האמריקני דנו בימים האחרונים בשאלה האם יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, צריך להגיע לאיראן כדי להאיץ מבפנים את המהלך להפלת המשטר.

הדיון נשען על ההשוואה לתקדים ההיסטורי של רוחאללה ח'ומייני, ששב מפריז לאיראן בשנת 1979, האיץ את קריסת שלטון השאה והצית את המהפכה האסלאמית.

השאלה המרכזית היא האם גם הגעתו האפשרית של פהלווי לאיראן, בעיצומה של המלחמה, יכולה לחולל אפקט דומה: להמריץ את ההמונים, לאחד את האופוזיציה ולערער את יציבות המשטר.

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, 23 ביוני 2025

יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, 23 ביוני 2025 | צילום: JOEL SAGET / AFP via Getty Images

ההמתנה לאות האמריקני, הלחץ הצבאי על הבסיג' וההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים בישראל

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בתוך ההנהגה החות'ית עצמה קיימים חילוקי דעות בין זרם התומך במעורבות צבאית ישירה לבין זרם המתנגד לה

לדברי רפאל ס. כהן, הניסיון האיראני לייצר לחץ על ארה"ב וישראל באמצעות פגיעה במדינות האזור ובתשתיותיהן עשוי להסתיים בתוצאה הפוכה – הרחבת המחנה הניצב מול טהראן

העימות המתמשך עם איראן חושף את חולשות מערכי ההגנה של מדינות המפרץ ומאיץ דיון מחודש בהקמת ברית ביטחונית אזורית בסגנון נאט"ו. אולם ישנם סימני שאלה כבדים באשר ליכולת להפוך את החזון הזה למציאות

איראן ממשיכה להסלים את הפגיעות בתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ ולנסות לפגוע בחופש הפעולה של יריבותיה. להערכת בכירים בישראל, איראן בטוחה כי תצליח להתיש את ארה"ב וישראל במשך חודשים אחדים, להחזיק מעמד, ובסופו של דבר להציג את הישרדות המשטר כהישג גדול

מאחורי חלק מהחשבונות שנשמעים מקומיים, כותבים בעברית ונראים כמו עוד קול אותנטי בוויכוח הישראלי, נמצא מאמץ השפעה מתמשך של קמפיין "איסנאד" – קמפיין אנטי-ישראלי שלפי המחקר מקושר לאחים המוסלמים. החוקרים דוד סימן-טוב ורעות דוד אומרים בריאיון כי המטרה כבר אינה רק לקדם מסרים פרו-חמאסיים, אלא לשחוק מבפנים את האמון, הלכידות והיציבות של החברה הישראלית

