לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה
יוני בן מנחם | 22 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות
גורמי מודיעין במערב מסרו כי במודיעין האמריקני דנו בימים האחרונים בשאלה האם יורש העצר האיראני, רזא פהלווי, צריך להגיע לאיראן כדי להאיץ מבפנים את המהלך להפלת המשטר.
הדיון נשען על ההשוואה לתקדים ההיסטורי של רוחאללה ח'ומייני, ששב מפריז לאיראן בשנת 1979, האיץ את קריסת שלטון השאה והצית את המהפכה האסלאמית.
השאלה המרכזית היא האם גם הגעתו האפשרית של פהלווי לאיראן, בעיצומה של המלחמה, יכולה לחולל אפקט דומה: להמריץ את ההמונים, לאחד את האופוזיציה ולערער את יציבות המשטר.
