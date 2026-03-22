האם הגעה של פהלווי לאיראן יכולה להאיץ את הפלת המשטר? | פרשנות

לפי גורמי מודיעין במערב, בימים האחרונים דנו במודיעין האמריקני בשאלה האם יש לקדם את הגעת בנו של השאה לאיראן. הדיון נשען על תקדים הגעתו של ח'ומייני לאיראן ב-1979 – מה שהאיץ אז את המהפכה האסלאמית וקריסת משטר השאה

יוני בן מנחם | 22 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳