מתי יקרא טראמפ למפגינים באיראן לצאת לרחובות? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל מנהלת בשבועות האחרונים מערכה אווירית אינטנסיבית נגד כוחות הבסיג' באיראן, במטרה להחליש את מנגנוני הדיכוי של המשטר ולהכין את הקרקע להתפרצות מחאה רחבה בערים המרכזיות במדינה.

הבסיג' הוא זרוע ביטחון הפנים המרכזית של משמרות המהפכה, ואחד הכלים המרכזיים שבאמצעותם שומר המשטר האיראני על הסדר הפנימי ומונע הפגנות והתקוממות נגד שלטון האייתולות. מאז פרוץ המלחמה הנוכחית, פועל הבסיג' בתיאום עם משמרות המהפכה לדיכוי מחאות, לשליטה באוכלוסייה ולהפעלת כוח רב נגד מפגינים, לרבות ירי חי, מעצרים ועינויים.