ההמתנה לאות האמריקני, הלחץ הצבאי על הבסיג' וההערכה בקרב גורמי ביטחון בכירים בישראל

יוני בן מנחם | 20 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מתי יקרא טראמפ למפגינים באיראן לצאת לרחובות? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ישראל מנהלת בשבועות האחרונים מערכה אווירית אינטנסיבית נגד כוחות הבסיג' באיראן, במטרה להחליש את מנגנוני הדיכוי של המשטר ולהכין את הקרקע להתפרצות מחאה רחבה בערים המרכזיות במדינה.

הבסיג' הוא זרוע ביטחון הפנים המרכזית של משמרות המהפכה, ואחד הכלים המרכזיים שבאמצעותם שומר המשטר האיראני על הסדר הפנימי ומונע הפגנות והתקוממות נגד שלטון האייתולות. מאז פרוץ המלחמה הנוכחית, פועל הבסיג' בתיאום עם משמרות המהפכה לדיכוי מחאות, לשליטה באוכלוסייה ולהפעלת כוח רב נגד מפגינים, לרבות ירי חי, מעצרים ועינויים.

מאז חודש ינואר השנה, לאחר שהמשטר האיראני ביצע מעשי טבח במפגינים ולפי הערכות הרג באמצעות הבסיג' כ-30,000 איש, נמשכים מאמצי הדיכוי של כל ניסיון למחאה מחודשת. גורמי הביטחון מסרו כי כוחות הבסיג' ומשמרות המהפכה שומרים על נוכחות מוגברת ברחובות, מפעילים מחסומים בצירים מרכזיים ומקיימים פיקוח הדוק במטרה למנוע התארגנות מחודשת של הציבור.

מחאות באיראן, 8 בינואר 2026

מחאות באיראן, 8 בינואר 2026 | צילום: Anonymous/Getty Images

