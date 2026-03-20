בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שהחות'ים יצטרפו בקרוב למערכה | פרשנות

בעקבות התגברות החיסולים בצמרת האיראנית וההתקפות המסיביות של ארה"ב וישראל באיראן, גוברת ההערכה בקרב גורמים ביטחוניים בכירים כי החות'ים בתימן, שהינם שלוחה נאמנה של איראן, יצטרפו בקרוב למערכה ויחלו לתקוף יעדים ישראליים ומערביים. לדברי גורם ביטחוני בכיר, אין מדובר עוד בשאלה של "האם", אלא של "מתי".

מוחמד אל-בוח'ייתי, חבר הלשכה המדינית של החות'ים, הבהיר ב-13 במרץ בריאיון לתקשורת התימנית כי "יש תיאום מלא בין מדינות 'ציר ההתנגדות', כולל תימן, בנוגע להחלטה לעמוד לצד איראן. מצד תימן, ההחלטה הזו כבר התקבלה, ולכן השתתפותה היא רק עניין של זמן".