גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בתוך ההנהגה החות'ית עצמה קיימים חילוקי דעות בין זרם התומך במעורבות צבאית ישירה לבין זרם המתנגד לה

יוני בן מנחם | 20 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שהחות'ים יצטרפו בקרוב למערכה | פרשנות

בעקבות התגברות החיסולים בצמרת האיראנית וההתקפות המסיביות של ארה"ב וישראל באיראן, גוברת ההערכה בקרב גורמים ביטחוניים בכירים כי החות'ים בתימן, שהינם שלוחה נאמנה של איראן, יצטרפו בקרוב למערכה ויחלו לתקוף יעדים ישראליים ומערביים. לדברי גורם ביטחוני בכיר, אין מדובר עוד בשאלה של "האם", אלא של "מתי".

מוחמד אל-בוח'ייתי, חבר הלשכה המדינית של החות'ים, הבהיר ב-13 במרץ בריאיון לתקשורת התימנית כי "יש תיאום מלא בין מדינות 'ציר ההתנגדות', כולל תימן, בנוגע להחלטה לעמוד לצד איראן. מצד תימן, ההחלטה הזו כבר התקבלה, ולכן השתתפותה היא רק עניין של זמן".

להערכת גורמי הביטחון, הודעה זו מלמדת כי המכשולים העומדים בפני החות'ים אינם אידיאולוגיים, אלא אסטרטגיים ומבצעיים – למרות ההצהרות על תמיכה בלתי מסויגת באיראן, החות'ים נוקטים בשלב זה גישה זהירה. עמדה זו משקפת את הפער בין המחויבות האידיאולוגית והנאמנות לציר ההתנגדות, לבין ההיגיון האסטרטגי-מבצעי, שלפיו מעורבות ישירה מול ארה"ב וישראל עלולה להסב להם הפסדים כבדים ולפגוע במעמדם בתוך תימן.

כוחות ביטחון חות׳ים, 19 ביולי 2024

כוחות ביטחון חות׳ים, 19 ביולי 2024 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מתקפה איראנית על דובאי, 16 במרץ 2026
חוקר RAND: אסטרטגיית ההסלמה של איראן עשויה להתהפך נגדה

צוות מגזין אפוק

לדברי רפאל ס. כהן, הניסיון האיראני לייצר לחץ על ארה"ב וישראל באמצעות פגיעה במדינות האזור ובתשתיותיהן עשוי להסתיים בתוצאה הפוכה – הרחבת המחנה הניצב מול טהראן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025
"נאט"ו מפרצי" – האם המלחמה עם איראן מעצבת ברית ביטחונית חדשה? | פרשנות

יוני בן מנחם

העימות המתמשך עם איראן חושף את חולשות מערכי ההגנה של מדינות המפרץ ומאיץ דיון מחודש בהקמת ברית ביטחונית אזורית בסגנון נאט"ו. אולם ישנם סימני שאלה כבדים באשר ליכולת להפוך את החזון הזה למציאות

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 15 במרץ 2026
האסטרטגיה האיראנית – לכפות מלחמת התשה | פרשנות

יוני בן מנחם

איראן ממשיכה להסלים את הפגיעות בתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ ולנסות לפגוע בחופש הפעולה של יריבותיה. להערכת בכירים בישראל, איראן בטוחה כי תצליח להתיש את ארה"ב וישראל במשך חודשים אחדים, להחזיק מעמד, ובסופו של דבר להציג את הישרדות המשטר כהישג גדול

תמונת אילוסטרציה:
הישראלים המזויפים של הרשת: כך פועל הקמפיין האיסלאמיסטי שמנסה לשנות את השיח בישראל

עידו פוקס

מאחורי חלק מהחשבונות שנשמעים מקומיים, כותבים בעברית ונראים כמו עוד קול אותנטי בוויכוח הישראלי, נמצא מאמץ השפעה מתמשך של קמפיין "איסנאד" – קמפיין אנטי-ישראלי שלפי המחקר מקושר לאחים המוסלמים. החוקרים דוד סימן-טוב ורעות דוד אומרים בריאיון כי המטרה כבר אינה רק לקדם מסרים פרו-חמאסיים, אלא לשחוק מבפנים את האמון, הלכידות והיציבות של החברה הישראלית

עלי לאריג'אני שחוסל בעת ביקורו בביירות, 27 בספטמבר 2025
ההנהגה האיראנית ביום שאחרי חיסול לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

לאריג'אני נחשב למי שתפקד כשליט בפועל של איראן והיווה משקל נגד לאליטה הדתית והצבאית. חיסולו פוגע ברציפות השלטונית ומחזק את מעמדם של מפקדי "משמרות מהפכה", שלטענת בכירים בישראל נמצאים כעת על הכוונת

חושך בהוואנה, בירת קובה, כתוצאה מהפסקת חשמל, 16 במרץ 2026
משבר האנרגיה בקובה מצית זעם ברחובות | פרשנות

דורון פסקין

הפסקות חשמל חסרות תקדים, מחסור בדלק ובמזון, אינפלציה מתמשכת ותיירות דועכת מעמיקים את המשבר בקובה – ומוציאים אזרחים לרחובות במחאה נגד השלטון

