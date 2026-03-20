גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בתוך ההנהגה החות'ית עצמה קיימים חילוקי דעות בין זרם התומך במעורבות צבאית ישירה לבין זרם המתנגד לה
יוני בן מנחם | 20 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
בישראל עוקבים בדריכות אחר האפשרות שהחות'ים יצטרפו בקרוב למערכה | פרשנות
בעקבות התגברות החיסולים בצמרת האיראנית וההתקפות המסיביות של ארה"ב וישראל באיראן, גוברת ההערכה בקרב גורמים ביטחוניים בכירים כי החות'ים בתימן, שהינם שלוחה נאמנה של איראן, יצטרפו בקרוב למערכה ויחלו לתקוף יעדים ישראליים ומערביים. לדברי גורם ביטחוני בכיר, אין מדובר עוד בשאלה של "האם", אלא של "מתי".
מוחמד אל-בוח'ייתי, חבר הלשכה המדינית של החות'ים, הבהיר ב-13 במרץ בריאיון לתקשורת התימנית כי "יש תיאום מלא בין מדינות 'ציר ההתנגדות', כולל תימן, בנוגע להחלטה לעמוד לצד איראן. מצד תימן, ההחלטה הזו כבר התקבלה, ולכן השתתפותה היא רק עניין של זמן".
להערכת גורמי הביטחון, הודעה זו מלמדת כי המכשולים העומדים בפני החות'ים אינם אידיאולוגיים, אלא אסטרטגיים ומבצעיים – למרות ההצהרות על תמיכה בלתי מסויגת באיראן, החות'ים נוקטים בשלב זה גישה זהירה. עמדה זו משקפת את הפער בין המחויבות האידיאולוגית והנאמנות לציר ההתנגדות, לבין ההיגיון האסטרטגי-מבצעי, שלפיו מעורבות ישירה מול ארה"ב וישראל עלולה להסב להם הפסדים כבדים ולפגוע במעמדם בתוך תימן.
