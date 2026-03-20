לדברי רפאל ס. כהן, הניסיון האיראני לייצר לחץ על ארה"ב וישראל באמצעות פגיעה במדינות האזור ובתשתיותיהן עשוי להסתיים בתוצאה הפוכה – הרחבת המחנה הניצב מול טהראן

צוות מגזין אפוק | 20 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

חוקר RAND: אסטרטגיית ההסלמה של איראן עשויה להתהפך נגדה

במאמר פרשנות שפרסם מכון המחקר האמריקני הוותיק RAND, טוען רפאל ס' כהן, מנהל תוכנית האסטרטגיה והדוקטרינה בפרויקט חיל האוויר של המכון, כי ניסיונה של איראן להרחיב את מעגל התקיפות כדי לייצר לחץ אזורי ובין-לאומי על ארה"ב וישראל, אינו צפוי להשיג את מטרתו. לדבריו, המשטר האיראני הימר במשך שנים שיוכל "לשלוט בהסלמה", אך כעת ההימור הזה מתקרב, כלשונו, ל"אסון" עבור איראן.

כהן מצביע על הבדל חד בין סבבי העימות הקודמים לבין המהלך הנוכחי. לדבריו, לאחר חיסול קאסם סולימאני ב-2020, וגם לאחר התקיפה האמריקנית על אתרי הגרעין האיראניים ביוני שעבר, טהראן בחרה בתגובות שנועדו בעיקר לאותת, להפגין עוצמה ולשמר הרתעה – לא בהכרח לגרום אפקט צבאי מכריע.

כעת, הוא כותב, איראן עברה למדיניות של "להסלים כדי להביא לדה-הסלמה": לא רק מול מטרות אמריקניות וישראליות, אלא גם מול מדינות אזוריות ותשתיות כלכליות כגון מתקני נפט, שדות תעופה ומלונות, מתוך הנחה שכאב אזורי יתורגם ללחץ על וושינגטון וירושלים לעצור את המלחמה.

מתקפה איראנית על דובאי, 16 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

