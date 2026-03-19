העימות המתמשך עם איראן חושף את חולשות מערכי ההגנה של מדינות המפרץ ומאיץ דיון מחודש בהקמת ברית ביטחונית אזורית בסגנון נאט"ו. אולם ישנם סימני שאלה כבדים באשר ליכולת להפוך את החזון הזה למציאות

יוני בן מנחם | 19 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

"נאט"ו מפרצי" – האם המלחמה עם איראן מעצבת ברית ביטחונית חדשה? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי העימות המתמשך מול איראן, לצד מתקפות טילים בליסטיים וכטב"מים על מדינות האזור, אילץ את מדינות המפרץ לבחון מחדש את תפיסת הביטחון שלהן. מה שנראה עד לאחרונה כמערך הגנה מספק, התגלה בפועל כפסיפס לא מתואם של יכולות לאומיות, ללא אינטגרציה אמיתית.

על הרקע הזה, אומרים אותם גורמים, הרעיון של "נאט"ו מפרצי" חדל להיות סיסמה תיאורטית בלבד, והופך בהדרגה לאפשרות אסטרטגית שנידונה ברצינות. לדבריהם, הדיון בנושא התחדש בדרגים הגבוהים ביותר במדינות המפרץ.

למדינות המפרץ אין מחסור באמצעים. להיפך – תקציבי הביטחון של חלקן הם מהגבוהים בעולם, והן מצוידות במערכות נשק מתקדמות, במטוסים, בטילים ובמערכות הגנה אווירית מן המובילות בעולם. הבעיה איננה בכמות הנשק, אלא ביכולת להפעיל אותו במשותף.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דגל איראן בין הריסות בטהראן, 15 במרץ 2026
האסטרטגיה האיראנית – לכפות מלחמת התשה | פרשנות

יוני בן מנחם

איראן ממשיכה להסלים את הפגיעות בתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ ולנסות לפגוע בחופש הפעולה של יריבותיה. להערכת בכירים בישראל, איראן בטוחה כי תצליח להתיש את ארה"ב וישראל במשך חודשים אחדים, להחזיק מעמד, ובסופו של דבר להציג את הישרדות המשטר כהישג גדול

תמונת אילוסטרציה:
הישראלים המזויפים של הרשת: כך פועל הקמפיין האיסלאמיסטי שמנסה לשנות את השיח בישראל

עידו פוקס

מאחורי חלק מהחשבונות שנשמעים מקומיים, כותבים בעברית ונראים כמו עוד קול אותנטי בוויכוח הישראלי, נמצא מאמץ השפעה מתמשך של קמפיין "איסנאד" – קמפיין אנטי-ישראלי שלפי המחקר מקושר לאחים המוסלמים. החוקרים דוד סימן-טוב ורעות דוד אומרים בריאיון כי המטרה כבר אינה רק לקדם מסרים פרו-חמאסיים, אלא לשחוק מבפנים את האמון, הלכידות והיציבות של החברה הישראלית

עלי לאריג'אני שחוסל בעת ביקורו בביירות, 27 בספטמבר 2025
ההנהגה האיראנית ביום שאחרי חיסול לאריג'אני | פרשנות

יוני בן מנחם

לאריג'אני נחשב למי שתפקד כשליט בפועל של איראן והיווה משקל נגד לאליטה הדתית והצבאית. חיסולו פוגע ברציפות השלטונית ומחזק את מעמדם של מפקדי "משמרות מהפכה", שלטענת בכירים בישראל נמצאים כעת על הכוונת

חושך בהוואנה, בירת קובה, כתוצאה מהפסקת חשמל, 16 במרץ 2026
משבר האנרגיה בקובה מצית זעם ברחובות | פרשנות

דורון פסקין

הפסקות חשמל חסרות תקדים, מחסור בדלק ובמזון, אינפלציה מתמשכת ותיירות דועכת מעמיקים את המשבר בקובה – ומוציאים אזרחים לרחובות במחאה נגד השלטון

כוחות צה"ל בלבנון
רצועת ביטחון חדשה בלבנון? יעקב נגל משרטט את קווי המתאר של התוכנית הישראלית

אורן שלום

יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל, אומר כי ישראל טרם הכריעה סופית עד כמה להעמיק את הפעולה נגד חיזבאללה, אך לדעתו, קו הפעולה כבר ברור

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
חידת מוג'תבא – לאן נעלם המנהיג העליון של איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

בזמן שאיראן שקועה במלחמה, המנהיג העליון החדש נעלם מהזירה הציבורית והותיר אחריו גל שמועות באשר למצבו. בכירים בישראל מעריכים כי המצב תורם לאי הוודאות בצמרת השלטון ומעמיק את סימני השאלה בנוגע להליך קבלת ההחלטות בהנהגה

