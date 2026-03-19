"נאט"ו מפרצי" – האם המלחמה עם איראן מעצבת ברית ביטחונית חדשה? | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי העימות המתמשך מול איראן, לצד מתקפות טילים בליסטיים וכטב"מים על מדינות האזור, אילץ את מדינות המפרץ לבחון מחדש את תפיסת הביטחון שלהן. מה שנראה עד לאחרונה כמערך הגנה מספק, התגלה בפועל כפסיפס לא מתואם של יכולות לאומיות, ללא אינטגרציה אמיתית.

על הרקע הזה, אומרים אותם גורמים, הרעיון של "נאט"ו מפרצי" חדל להיות סיסמה תיאורטית בלבד, והופך בהדרגה לאפשרות אסטרטגית שנידונה ברצינות. לדבריהם, הדיון בנושא התחדש בדרגים הגבוהים ביותר במדינות המפרץ.