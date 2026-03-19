העימות המתמשך עם איראן חושף את חולשות מערכי ההגנה של מדינות המפרץ ומאיץ דיון מחודש בהקמת ברית ביטחונית אזורית בסגנון נאט"ו. אולם ישנם סימני שאלה כבדים באשר ליכולת להפוך את החזון הזה למציאות
יוני בן מנחם | 19 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
"נאט"ו מפרצי" – האם המלחמה עם איראן מעצבת ברית ביטחונית חדשה? | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי העימות המתמשך מול איראן, לצד מתקפות טילים בליסטיים וכטב"מים על מדינות האזור, אילץ את מדינות המפרץ לבחון מחדש את תפיסת הביטחון שלהן. מה שנראה עד לאחרונה כמערך הגנה מספק, התגלה בפועל כפסיפס לא מתואם של יכולות לאומיות, ללא אינטגרציה אמיתית.
על הרקע הזה, אומרים אותם גורמים, הרעיון של "נאט"ו מפרצי" חדל להיות סיסמה תיאורטית בלבד, והופך בהדרגה לאפשרות אסטרטגית שנידונה ברצינות. לדבריהם, הדיון בנושא התחדש בדרגים הגבוהים ביותר במדינות המפרץ.
למדינות המפרץ אין מחסור באמצעים. להיפך – תקציבי הביטחון של חלקן הם מהגבוהים בעולם, והן מצוידות במערכות נשק מתקדמות, במטוסים, בטילים ובמערכות הגנה אווירית מן המובילות בעולם. הבעיה איננה בכמות הנשק, אלא ביכולת להפעיל אותו במשותף.
