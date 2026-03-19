איראן ממשיכה להסלים את הפגיעות בתשתיות אנרגיה של מדינות המפרץ ולנסות לפגוע בחופש הפעולה של יריבותיה. להערכת בכירים בישראל, איראן בטוחה כי תצליח להתיש את ארה"ב וישראל במשך חודשים אחדים, להחזיק מעמד, ובסופו של דבר להציג את הישרדות המשטר כהישג גדול

יוני בן מנחם | 19 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

האסטרטגיה האיראנית – לכפות מלחמת התשה | פרשנות

כשלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה נגד איראן, ההתקפה המשותפת של ארה"ב וישראל על איראן הפכה במהרה לעימות אזורי רחב, שבמסגרתו מבקשת טהראן להגביל את חופש הפעולה של יריביה ולהכתיב את תנאי המשחק, בין היתר באמצעות איום בסגירת מצרי הורמוז וביצירת משבר אנרגיה עולמי.

גורם ביטחוני בכיר מסר כי איראן פתחה במלחמת התשה דה פקטו, ואתמול החלה בשלב חדש כשהסלימה את העימות ופגעה ישירות בתשתיות אנרגיה אסטרטגיות במפרץ, ובהן מתקני גז מרכזיים בקטאר, לצד ניסיונות תקיפה בסעודיה.

צעדים אלה מאיימים הן על היציבות האזורית והן על ביטחון האנרגיה העולמי. במקביל, חיזבאללה, השלוחה המרכזית של איראן, מנסה להתיש את ישראל באמצעות ירי רקטות וכטב"מים.

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 15 במרץ 2026

דגל איראן בין הריסות בטהראן, 15 במרץ 2026 | צילום: Atta KENARE / AFP via Getty Images

