האסטרטגיה האיראנית – לכפות מלחמת התשה | פרשנות

כשלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה נגד איראן, ההתקפה המשותפת של ארה"ב וישראל על איראן הפכה במהרה לעימות אזורי רחב, שבמסגרתו מבקשת טהראן להגביל את חופש הפעולה של יריביה ולהכתיב את תנאי המשחק, בין היתר באמצעות איום בסגירת מצרי הורמוז וביצירת משבר אנרגיה עולמי.

גורם ביטחוני בכיר מסר כי איראן פתחה במלחמת התשה דה פקטו, ואתמול החלה בשלב חדש כשהסלימה את העימות ופגעה ישירות בתשתיות אנרגיה אסטרטגיות במפרץ, ובהן מתקני גז מרכזיים בקטאר, לצד ניסיונות תקיפה בסעודיה.