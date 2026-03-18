לאריג'אני נחשב למי שתפקד כשליט בפועל של איראן והיווה משקל נגד לאליטה הדתית והצבאית. חיסולו פוגע ברציפות השלטונית ומחזק את מעמדם של מפקדי "משמרות מהפכה", שלטענת בכירים בישראל נמצאים כעת על הכוונת

יוני בן מנחם | 18 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

ההנהגה האיראנית ביום שאחרי חיסול לאריג'אני | פרשנות

גורמי מודיעין בישראל וארה"ב מעריכים כי חרף שורת החיסולים המוצלחים שביצעה ישראל אתמול – ובהם חיסולו של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי ומי שנחשב למנהיג איראן בפועל, וכן חיסולם של מפקד הבסיג' ע'ולאם סולימאני וסגנו – המנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי, והמעגל הבכיר של מפקדי משמרות המהפכה אינם מוכנים להיכנע או לבקש הפסקת אש.

להערכתם, דיון ממשי על הפסקת אש כוללת במלחמה הנוכחית לא יחל לפני שהמעגל הקרוב למנהיג העליון ישתכנע כי איראן מותשת מבחינה צבאית, וכי המשך הלחימה רק יעמיק את המשבר שבו היא נתונה.

לפי אותם גורמים, מוחסן רזאי, שמונה ליועצו הצבאי הבכיר של מוג'תבא ח'מינאי, ממלא תפקיד משמעותי במערכת קבלת ההחלטות. רזאי, הידוע בעמדותיו הניציות, נחשב גם לאחד מאלה שהמליצו בשנת 1988 להימנע מהפסקת אש עם עיראק, אף שכוחות הצבא האיראני כבר היו מותשים לאחר שמונה שנות מלחמה. בסופו של דבר, מי שקיבל את ההחלטה על הפסקת האש היה המנהיג העליון, רוחאללה ח'ומייני.

עלי לאריג'אני שחוסל בעת ביקורו בביירות, 27 בספטמבר 2025

עלי לאריג'אני שחוסל בעת ביקורו בביירות, 27 בספטמבר 2025 | צילום: Courtney Bonneau / Middle East Images / AFP via Getty Images

