ההנהגה האיראנית ביום שאחרי חיסול לאריג'אני | פרשנות

גורמי מודיעין בישראל וארה"ב מעריכים כי חרף שורת החיסולים המוצלחים שביצעה ישראל אתמול – ובהם חיסולו של עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי ומי שנחשב למנהיג איראן בפועל, וכן חיסולם של מפקד הבסיג' ע'ולאם סולימאני וסגנו – המנהיג העליון החדש, מוג'תבא ח'מינאי, והמעגל הבכיר של מפקדי משמרות המהפכה אינם מוכנים להיכנע או לבקש הפסקת אש.

להערכתם, דיון ממשי על הפסקת אש כוללת במלחמה הנוכחית לא יחל לפני שהמעגל הקרוב למנהיג העליון ישתכנע כי איראן מותשת מבחינה צבאית, וכי המשך הלחימה רק יעמיק את המשבר שבו היא נתונה.