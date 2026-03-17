הפסקות חשמל חסרות תקדים, מחסור בדלק ובמזון, אינפלציה מתמשכת ותיירות דועכת מעמיקים את המשבר בקובה – ומוציאים אזרחים לרחובות במחאה נגד השלטון
דורון פסקין | 17 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
משבר האנרגיה בקובה מצית זעם ברחובות | פרשנות
קובה ניצבת בימים אלה בפני משבר חריף. הפסקות החשמל הממושכות, השחיקה המתמשכת ברמת החיים והנסיגה הכלכלית שנמשכת כבר כמה שנים יצרו מציאות של ייאוש גובר באי. ברקע עומדים תלות כבדה ביבוא, חולשת המשק המקומי, ירידה בהכנסות מתיירות והידוק הסנקציות מצד ארה"ב.
המצב הקשה מתחיל לתת את אותותיו בזעם ציבורי גלוי, שגולש בימים האחרונים לרחובות קובה. ב-9 במרץ קיימו סטודנטים באוניברסיטת הוואנה שביתת שבת במחאה על שיבושי הלימודים, המחסור בחשמל והפגיעה בגישה לאינטרנט.
חמישה ימים לאחר מכן, ב-14 במרץ, יצאו תושבים בעיר מורון, שבמחוז סייגו דה אווילה, להפגנה שהסתיימה בפריצה חלקית למטה המקומי של המפלגה הקומוניסטית – אחד מסמלי השלטון הבולטים – ובהצתת ריהוט. חמישה בני אדם נעצרו באירוע.
