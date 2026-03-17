חידת מוג'תבא – לאן נעלם המנהיג העליון של איראן? | פרשנות

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לא נראה בפומבי מאז תחילת המערכה לאחר שורת דיווחים על כך שנפצע בתקיפה שבה נהרג אביו ב-28 בפברואר.

לפי דיווח שפורסם ב-11 במרץ 2026 בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, מפי מקור דיפלומטי איראני בקפריסין, הוא נפגע ברגליו, בידו ובזרועו. היעלמותו העצימה את גל השמועות סביב מצבו הבריאותי.