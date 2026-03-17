בזמן שאיראן שקועה במלחמה, המנהיג העליון החדש נעלם מהזירה הציבורית והותיר אחריו גל שמועות באשר למצבו. בכירים בישראל מעריכים כי המצב תורם לאי הוודאות בצמרת השלטון ומעמיק את סימני השאלה בנוגע להליך קבלת ההחלטות בהנהגה
יוני בן מנחם | 17 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
חידת מוג'תבא – לאן נעלם המנהיג העליון של איראן? | פרשנות
מוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לא נראה בפומבי מאז תחילת המערכה לאחר שורת דיווחים על כך שנפצע בתקיפה שבה נהרג אביו ב-28 בפברואר.
לפי דיווח שפורסם ב-11 במרץ 2026 בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, מפי מקור דיפלומטי איראני בקפריסין, הוא נפגע ברגליו, בידו ובזרועו. היעלמותו העצימה את גל השמועות סביב מצבו הבריאותי.
ב-15 במרץ 2026 דיווחו כמה כלי תקשורת ערביים כי מוג'תבא הוטס ברגע האחרון לרוסיה לצורך טיפול רפואי. מקור הדיווחים היה, לפי הפרסומים, גורם המקורב למשטר האיראני ששוחח עם כלי תקשורת ערביים. במקביל, דיווחים מכוויית טענו כי עבר ניתוח חירום במוסקבה וכי הוא שוהה שם להמשך טיפול.
