בזמן שאיראן שקועה במלחמה, המנהיג העליון החדש נעלם מהזירה הציבורית והותיר אחריו גל שמועות באשר למצבו. בכירים בישראל מעריכים כי המצב תורם לאי הוודאות בצמרת השלטון ומעמיק את סימני השאלה בנוגע להליך קבלת ההחלטות בהנהגה

יוני בן מנחם | 17 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

חידת מוג'תבא – לאן נעלם המנהיג העליון של איראן? | פרשנות

מוג'תבא ח'מינאי, בנו של המנהיג העליון הקודם של איראן, עלי ח'מינאי, לא נראה בפומבי מאז תחילת המערכה לאחר שורת דיווחים על כך שנפצע בתקיפה שבה נהרג אביו ב-28 בפברואר.

לפי דיווח שפורסם ב-11 במרץ 2026 בעיתון "הגרדיאן" הבריטי, מפי מקור דיפלומטי איראני בקפריסין, הוא נפגע ברגליו, בידו ובזרועו. היעלמותו העצימה את גל השמועות סביב מצבו הבריאותי.

ב-15 במרץ 2026 דיווחו כמה כלי תקשורת ערביים כי מוג'תבא הוטס ברגע האחרון לרוסיה לצורך טיפול רפואי. מקור הדיווחים היה, לפי הפרסומים, גורם המקורב למשטר האיראני ששוחח עם כלי תקשורת ערביים. במקביל, דיווחים מכוויית טענו כי עבר ניתוח חירום במוסקבה וכי הוא שוהה שם להמשך טיפול.

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מפגיעה במתקן אנרגיה באמירות פוג'יירה, 14 במרץ 2026
מדוע איראן מכוונת רבות מהתקיפות שלה לאיחוד האמירויות? | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי אחד המאפיינים הבולטים של ההסלמה האיראנית כלפי מדינות המפרץ הוא ריכוז משמעותי של תקיפות נגד איחוד האמירויות

מטוס של חברת אמירטס מתכונן לנחיתה בנמל התעופה בדובאי, 8 במרץ 2026
לא רק נפט ומכליות: ההשפעה של סגירת המרחב האווירי על האספקה העולמית | פרשנות

דורון פסקין

שיבוש המרחב האווירי במזרח התיכון משפיע על שרשראות האספקה של מוצרים יקרי ערך – כמו תרופות, שבבים וציוד רפואי – ועשוי להיות בעל השלכות על הכלכלה העולמית

ספינה במצרי הורמוז, 23 ביוני 2025
מבחינת איראן, אובדן השליטה במצרי הורמוז פירושו הפסד במערכה | פרשנות

יוני בן מנחם

טהראן ממשיכה לנסות למנף את שליטתה באחד מצמתי האנרגיה החשובים בעולם. בכירים בישראל אומרים כי גם לאחר שהצי האיראני נפגע קשות על ידי הצבא האמריקני, לאיראנים עדיין קיימת היכולת לפגוע בכל ספינה שתעבור במצרי הורמוז

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025
המלחמה מעצבת מחדש את כללי המשחק במפרץ | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי המתקפות האיראניות על המפרציות יוצרות מציאות חדשה המחייבת אותן לחשב מחדש את תפיסת הביטחון שלהן

עשן עולה כתוצאה מתקיפות בטהראן, 5 במרץ 2026
לאחר שבועיים של לחימה – לאן פני המערכה? | פרשנות

יוני בן מנחם

בטהראן סופגים מכות קשות, חיזבאללה מתקשה לשנות את התמונה, וישראל וארה"ב בוחנות אם הלחץ הצבאי יוביל להכרעה או להתשה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
המלכוד של ממשלת לבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסרו כי הלילה והבוקר שיגר חיזבאללה כ-200 רקטות לעבר ישראל. על רקע החרפת המערכה, לבנון מוצאת את עצמה לכודה בין שלושה לחצים סותרים: לחץ צבאי ישראלי גובר, לחץ אמריקני לפרק את חיזבאללה מנשקו, ופחד מפני עימות פנימי

