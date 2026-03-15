כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שיבוש המרחב האווירי במזרח התיכון משפיע על שרשראות האספקה של מוצרים יקרי ערך – כמו תרופות, שבבים וציוד רפואי – ועשוי להיות בעלת השלכות על הכלכלה העולמית

דורון פסקין | 15 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

לא רק נפט ומכליות: ההשפעה של סגירת המרחב האווירי על האספקה העולמית | פרשנות

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר עליית מחירי הנפט ותנועת המכליות במצר הורמוז, אחד הנזקים המהירים והפחות מדוברים של הלחימה באיראן נרשם דווקא בשמיים – ולא רק בתעופת הנוסעים, אלא גם במטען האווירי, אותו מערך שמחזיק חלק גדול מהסחר הדחוף, היקר והרגיש בעולם.

ברגע שהמרחב האווירי במזרח התיכון נסגר חלקית, חברות תעופה ביטלו טיסות, נתיבים התארכו, וחלק מהקיבולת נעלם כמעט בן לילה. במונחים כלכליים, זו אינה רק בעיה בענף התעופה; זו פגיעה במערכת העצבים של שרשראות האספקה הגלובליות.

הסיבה לכך היא שמטען אווירי חשוב הרבה יותר מכפי שנדמה על הנייר. לפי ארגון חברות התעופה הבין-לאומי, חברות התעופה בעולם מובילות מדי שנה יותר מ-62 מיליון טון מטען, בשווי כולל של כ-8.3 טריליון דולר. זה אולי נשמע זניח בהשוואה להובלה ימית, אבל כאן טמון העניין: המטען האווירי מייצג פחות מ-1% מהסחר העולמי לפי משקל – אך יותר משליש ממנו לפי ערך.

מטוס של חברת אמירטס מתכונן לנחיתה בנמל התעופה בדובאי, 8 במרץ 2026

מטוס של חברת אמירטס מתכונן לנחיתה בנמל התעופה בדובאי, 8 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

ספינה במצרי הורמוז, 23 ביוני 2025
מבחינת איראן, אובדן השליטה במצרי הורמוז פירושו הפסד במערכה | פרשנות

יוני בן מנחם

טהראן ממשיכה לנסות למנף את שליטתה באחד מצמתי האנרגיה החשובים בעולם. בכירים בישראל אומרים כי גם לאחר שהצי האיראני נפגע קשות על ידי הצבא האמריקני, לאיראנים עדיין קיימת היכולת לפגוע בכל ספינה שתעבור במצרי הורמוז

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025
המלחמה מעצבת מחדש את כללי המשחק במפרץ | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל אומרים כי המתקפות האיראניות על המפרציות יוצרות מציאות חדשה המחייבת אותן לחשב מחדש את תפיסת הביטחון שלהן

עשן עולה כתוצאה מתקיפות בטהראן, 5 במרץ 2026
לאחר שבועיים של לחימה – לאן פני המערכה? | פרשנות

יוני בן מנחם

בטהראן סופגים מכות קשות, חיזבאללה מתקשה לשנות את התמונה, וישראל וארה"ב בוחנות אם הלחץ הצבאי יוביל להכרעה או להתשה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 5 בספטמבר 2025
המלכוד של ממשלת לבנון | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מסרו כי הלילה והבוקר שיגר חיזבאללה כ-200 רקטות לעבר ישראל. על רקע החרפת המערכה, לבנון מוצאת את עצמה לכודה בין שלושה לחצים סותרים: לחץ צבאי ישראלי גובר, לחץ אמריקני לפרק את חיזבאללה מנשקו, ופחד מפני עימות פנימי

תמונתו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, במהלך הלוויתם של מפקדי משמרות המהפכה, 11 במרץ 2026
יורש בלי לגיטימציה: כך מוג'תבא ח'מינאי עשוי לעצב מחדש את איראן | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי אם ישרוד ניסיונות חיסול ויתבסס בשלטון, ח'מינאי הבן יחזק את הברית עם משמרות המהפכה, יחליש את הממסד הדתי ויוביל את איראן לעידן של שלטון אישי, דיכוי גובר ומרדף מואץ אחר נשק גרעיני

דגל איראן על רקע אתר שהותקף בטהראן, 3 במרץ 2026
האסטרטגיה שקרסה – הטעויות של איראן שהפכו אותה לפגיעה מאי פעם | פרשנות

יוני בן מנחם

כשלי מודיעין, קריאה שגויה של המפה, ניהול משא ומתן שגוי ואי הפקת לקחים: כך מצא עצמו משטר האייתולות במצב הקשה בתולדותיו

שתפו: