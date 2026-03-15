לא רק נפט ומכליות: ההשפעה של סגירת המרחב האווירי על האספקה העולמית | פרשנות

בעוד העולם עוקב בדריכות אחר עליית מחירי הנפט ותנועת המכליות במצר הורמוז, אחד הנזקים המהירים והפחות מדוברים של הלחימה באיראן נרשם דווקא בשמיים – ולא רק בתעופת הנוסעים, אלא גם במטען האווירי, אותו מערך שמחזיק חלק גדול מהסחר הדחוף, היקר והרגיש בעולם.

ברגע שהמרחב האווירי במזרח התיכון נסגר חלקית, חברות תעופה ביטלו טיסות, נתיבים התארכו, וחלק מהקיבולת נעלם כמעט בן לילה. במונחים כלכליים, זו אינה רק בעיה בענף התעופה; זו פגיעה במערכת העצבים של שרשראות האספקה הגלובליות.

הסיבה לכך היא שמטען אווירי חשוב הרבה יותר מכפי שנדמה על הנייר. לפי ארגון חברות התעופה הבין-לאומי, חברות התעופה בעולם מובילות מדי שנה יותר מ-62 מיליון טון מטען, בשווי כולל של כ-8.3 טריליון דולר. זה אולי נשמע זניח בהשוואה להובלה ימית, אבל כאן טמון העניין: המטען האווירי מייצג פחות מ-1% מהסחר העולמי לפי משקל – אך יותר משליש ממנו לפי ערך.