בכירים בישראל אומרים כי המתקפות האיראניות על המפרציות יוצרת מציאות חדשה המחייבת אותן לחשב מחדש את תפיסת הביטחון שלהן

יוני בן מנחם | 13 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

המלחמה מעצבת מחדש את כללי המשחק במפרץ | פרשנות

העימות המתרחב בין איראן לבין ארה"ב וישראל מציב את מדינות המפרץ בלב הסערה האזורית. אף שאינן צד ישיר בלחימה, הן מוצאות את עצמן על קו האש – ביטחונית, מדינית ופוליטית. המלחמה חושפת עד כמה המרחב האסטרטגי שלהן מוגבל, ועד כמה הן נדרשות לאזן בין צורכי הביטחון שלהן לבין אינטרסים גיאופוליטיים מורכבים.

מאז פרוץ המלחמה, שוגרו לעבר ישראל ומדינות האזור, ובהן גם מדינות המפרץ, אלפי טילים וכטב"מים. חלקם פגעו בתשתיות אזרחיות ובמתקנים חיוניים. אין מדובר רק בהסלמה צבאית, אלא בביטוי לאסטרטגיה איראנית רחבה יותר שנועדה להרחיב את מעגל העימות. מבחינת טהראן, פגיעה במדינות סמוכות עשויה לייצר לחץ פוליטי וכלכלי על ארה"ב, ובכך לסייע לכפות את סיום המלחמה.

אולם, לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, האסטרטגיה הזאת של משטר האייתולות אינה מבטאת עוצמה, אלא דווקא מצוקה אסטרטגית. במקום לערער את יציבותן של מדינות האזור, היא עשויה דווקא לחזק את שיתוף הפעולה ביניהן ולהבליט את מגבלות הכוח של איראן. פגיעה במדינות שלא היו מעורבות ישירות בלחימה גם מעמיקה את משבר האמון בין איראן לשכנותיה.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, השייח' משעל אל-אחמד אל-סבאח מכווית, השייח' תמים בן חמד אאל-ת'אני מקטר, סגן ראש ממשלת עומאן אסעד בן טארק אל-סעיד ומלך בחריין חמד בן עיסא אל-ח'ליפה, 14 במאי 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

