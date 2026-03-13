המלחמה מעצבת מחדש את כללי המשחק במפרץ | פרשנות

העימות המתרחב בין איראן לבין ארה"ב וישראל מציב את מדינות המפרץ בלב הסערה האזורית. אף שאינן צד ישיר בלחימה, הן מוצאות את עצמן על קו האש – ביטחונית, מדינית ופוליטית. המלחמה חושפת עד כמה המרחב האסטרטגי שלהן מוגבל, ועד כמה הן נדרשות לאזן בין צורכי הביטחון שלהן לבין אינטרסים גיאופוליטיים מורכבים.

מאז פרוץ המלחמה, שוגרו לעבר ישראל ומדינות האזור, ובהן גם מדינות המפרץ, אלפי טילים וכטב"מים. חלקם פגעו בתשתיות אזרחיות ובמתקנים חיוניים. אין מדובר רק בהסלמה צבאית, אלא בביטוי לאסטרטגיה איראנית רחבה יותר שנועדה להרחיב את מעגל העימות. מבחינת טהראן, פגיעה במדינות סמוכות עשויה לייצר לחץ פוליטי וכלכלי על ארה"ב, ובכך לסייע לכפות את סיום המלחמה.