כשלי מודיעין, קריאה שגויה של המפה, ניהול משא ומתן שגוי ואי הפקת לקחים: כך מצא עצמו משטר האייתולות במצב הקשה בתולדותיו

יוני בן מנחם | 11 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האסטרטגיה שקרסה – הטעויות של איראן שהפכו אותה לפגיעה מאי פעם | פרשנות

המערכה הנוכחית של איראן מול הציר האמריקני-ישראלי אינה עוד סבב לחימה אזורי, אלא מבחן אסטרטגי גורלי למשטר האייתולות.

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי כבר בימים הראשונים של המערכה היה ברור כי איראן ביצעה לא רק טעויות נקודתיות, אלא גם שורה של טעויות מצטברות לאורך השנים – בתחום ההרתעה, בניהול הסביבה האזורית ובהערכת המציאות הבין-לאומית המשתנה.

איראן לא הפיקה את הלקחים הנדרשים ממבצע "עם כלביא" בחודש יוני שעבר, ומחיסול הבכירים על ידי ישראל במכת הפתיחה, שבמהלכה חוסלו ראשי משמרות המהפכה ומדעני פרויקט הגרעין. אף שהייתה יכולה להעריך בסבירות גבוהה כי ישראל תנסה לפגוע גם במנהיג העליון, עלי ח'מינאי, היא לא חיזקה במידה מספקת את ההגנה על הנהגתה הבכירה ועל מוקדי קבלת ההחלטות. עצם האפשרות לפגיעה חוזרת בדפוס דומה מצביעה על כשל מודיעיני ומערכתי עמוק.

דגל איראן על רקע אתר שהותקף בטהראן, 3 במרץ 2026

דגל איראן על רקע אתר שהותקף בטהראן, 3 במרץ 2026 | צילום: Majid Saeedi/Getty Images

