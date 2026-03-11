האסטרטגיה שקרסה – הטעויות של איראן שהפכו אותה לפגיעה מאי פעם | פרשנות

המערכה הנוכחית של איראן מול הציר האמריקני-ישראלי אינה עוד סבב לחימה אזורי, אלא מבחן אסטרטגי גורלי למשטר האייתולות.

גורמים מדיניים בכירים מציינים כי כבר בימים הראשונים של המערכה היה ברור כי איראן ביצעה לא רק טעויות נקודתיות, אלא גם שורה של טעויות מצטברות לאורך השנים – בתחום ההרתעה, בניהול הסביבה האזורית ובהערכת המציאות הבין-לאומית המשתנה.