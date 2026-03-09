בחירתו של מוג'תבא – מסר מתריס לארה"ב וישראל | פרשנות

"מועצת המומחים" האיראנית הכריזה אמש באופן רשמי כי מוג'תבא ח'מינאי נבחר למנהיג העליון השלישי של איראן מאז הקמת הרפובליקה האסלאמית. הוא יחליף בתפקיד את אביו, עלי ח'מינאי, שחוסל ביום הראשון למלחמה.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי מדובר בהישג משמעותי של משמרות המהפכה בזירה הפוליטית הפנימית באיראן, לאחר שהצליחו להביא לבחירתו של מקורבם. בתיעודים שהופצו מאיראן נשמעו אזרחים רבים קוראים: "מוות למוג'תבא".