מינוי בנו של עלי ח'מינאי, שחוסל, למנהיג העליון של איראן עשוי לחזק הזדהות עם הקו הביטחוני של משמרות המהפכה, הנחשב קיצוני יותר. בכירים בישראל מציינים כי בעקבות זאת הפך מוג'תבא ליעד החיסול מספר אחת

 

יוני בן מנחם | 9 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

בחירתו של מוג'תבא – מסר מתריס לארה"ב וישראל | פרשנות

"מועצת המומחים" האיראנית הכריזה אמש באופן רשמי כי מוג'תבא ח'מינאי נבחר למנהיג העליון השלישי של איראן מאז הקמת הרפובליקה האסלאמית. הוא יחליף בתפקיד את אביו, עלי ח'מינאי, שחוסל ביום הראשון למלחמה.

גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי מדובר בהישג משמעותי של משמרות המהפכה בזירה הפוליטית הפנימית באיראן, לאחר שהצליחו להביא לבחירתו של מקורבם. בתיעודים שהופצו מאיראן נשמעו אזרחים רבים קוראים: "מוות למוג'תבא".

מוג'תבא, שלפי אותם גורמים שרד בימים האחרונים ניסיון חיסול ישראלי, זכה לברכתו של הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, שהצהיר כי בחירתו היא "ביטוי לרצונה של איראן לחזק את אחדותה הלאומית". לדבריהם, בחירתו של מוג'תבא מהווה אתגר ישיר לארה"ב ולישראל, ואף נתפסת כהתרסה וכ"תקיעת אצבע בעין". מוג'תבא נחשב באיראן לקיצוני אף יותר מאביו.

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Khamenei.ir

