מה ניסתה איראן לפתח במפקדת הגרעין החשאית שהותקפה על ידי ישראל?

ישראל חשפה כי לאחר השמדת שלושת אתרי הגרעין בידי ארה"ב וישראל במבצע "עם כלביא" ביוני האחרון, המשיכה איראן במאמצים חשאיים לשקם את תוכנית הנשק הגרעיני שלה.

דובר צה"ל מסר ב-3 במרץ כי "צה"ל תקף והשמיד את מפקדת הגרעין החשאית מין-זדאא'י, הממוקמת בחלקה מתחת לאדמה בעיר טהראן. במפקדה זו פעלה בחשאי קבוצת מדעני גרעין". עוד נמסר כי "במהלך 'עם כלביא' העביר המשטר חלק מיכולותיו לבונקרים סודיים, וניסה לשקם את מאמציו ולהסתירם".