בכירים בישראל: כך פעלה איראן בחשאי, לאחר המתקפות על אתרי הגרעין שלה במבצע "עם כלביא", להאצת פרויקט קבוצת הנשק

יוני בן מנחם | 6 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

מה ניסתה איראן לפתח במפקדת הגרעין החשאית שהותקפה על ידי ישראל?

ישראל חשפה כי לאחר השמדת שלושת אתרי הגרעין בידי ארה"ב וישראל במבצע "עם כלביא" ביוני האחרון, המשיכה איראן במאמצים חשאיים לשקם את תוכנית הנשק הגרעיני שלה.

דובר צה"ל מסר ב-3 במרץ כי "צה"ל תקף והשמיד את מפקדת הגרעין החשאית מין-זדאא'י, הממוקמת בחלקה מתחת לאדמה בעיר טהראן. במפקדה זו פעלה בחשאי קבוצת מדעני גרעין". עוד נמסר כי "במהלך 'עם כלביא' העביר המשטר חלק מיכולותיו לבונקרים סודיים, וניסה לשקם את מאמציו ולהסתירם".

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מסבירים על האתר "מין זדאא'י" שהותקף והפעילות שנעשתה בו: באתר פעל צוות של מדעני גרעין שאיראן הרכיבה מחדש מבין אלה שנותרו בחיים, והללו פעלו באתר להאצת פרויקט "קבוצת הנשק", שמטרתו לפתח את מרעום הפצצה ולהתאימו להרכבה על טיל בליסטי.

תמונה שפורסמה על ידי הארגון לאנרגיה אטומית של איראן (AEOI). שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י (משמאל) מלווה על ידי ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, במהלך ביקור במתקן בטהראן

תמונה שפורסמה על ידי הארגון לאנרגיה אטומית של איראן (AEOI). שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י (משמאל) מלווה על ידי ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן, מוחמד אסלאמי, במהלך ביקור במתקן בטהראן, 10 בנובמבר 2025 | צילום: Atomic Energy Organization of Iran/AFP via Getty Images

