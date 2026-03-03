האיסור הלבנוני על פעילות חיזבאללה – האם הממשלה מסוגלת לאכוף את ההחלטה? | פרשנות

בנוסח חריג שפרסמה הבהירה אתמול ממשלת לבנון כי כל פעילות צבאית שאינה כפופה למוסדותיה הלגיטימיים אסורה, וכי על חיזבאללה למסור את נשקו ולהסתפק בפעילות פוליטית במסגרת החוק. בכך הוצב קו אדום ברור: לא עוד "דו-קיום" בין צבא מדינתי לצבא מפלגתי.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, בחר לפרסם הודעה רשמית באמצעות סוכנות הידיעות הממשלתית – צעד סמלי המדגיש את כוונת המדינה להשיב לעצמה את המונופול על ההחלטה בדבר מלחמה ושלום.