כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בישראל מעריכים כי המשטר הבא שיקום באיראן יהיה חלש יותר, מפולג יותר וממוקד פנימה, עם יכולת מוגבלת להתערב בזירה האזורית

יוני בן מנחם | 3 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מה צפוי לקרות למשטר באיראן? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי נוצרה כיום הזדמנות היסטורית למחוק את רעיון המהפכה האסלאמית שהוביל רוחאללה חומייני בשנת 1979, כאשר הפיל את השאה וקבע את עיקרון "ווילאיאת אל-פקיה" – שלטון חכם ההלכה השיעי.

לדבריהם, מהלך כזה יחזק את ההרתעה המערבית מול האסלאם הקיצוני – השיעי והסוני כאחד. עם זאת, השאלה האם ניתן להשיג יעד כזה במלחמה שתימשך כמה שבועות עדיין אינה ברורה.

החוקה האיראנית, שתוקנה בקיץ 1989, שבועות ספורים לאחר מותו של חומייני, קובעת כי הסמכות העליונה במדינה אינה בידי נבחר ציבור שנבחר ישירות על ידי העם, אלא בידי "המנהיג העליון" במסגרת עיקרון "ווילאיאת אל-פקיה".

דגל איראן על בניין שניזוק במהלך המחאות האחרונות במדינה

דגל איראן על בניין שניזוק במהלך המחאות האחרונות במדינה | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד מתקיפה איראנית בכווית, 2 במרץ 2026
מדוע איראן הרחיבה את התקיפות על מדינות המפרץ לתשתיות אזרחיות? | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים מעריכים כי התקיפות האיראניות על מדינות המפרץ, כפי שהתנהלו עד כה, נשענות על שלושה מניעים מרכזיים

המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי ח'מינאי
רעידת אדמה דתית ופוליטית בציר השיעי – ההשלכות של חיסול ח'מינאי ומאבק הירושה הצפוי | פרשנות

יוני בן מנחם

ח'מינאי לא כיהן רק כמנהיג איראן, אלא גם כמנהיג הדתי של כל הציר השיעי, וחיסולו יוצר ואקום כפול – פוליטי ודתי. בכירים בישראל מציינים מספר תרחישים אפשריים

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, 30 ביוני 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ
ישראל פועלת להקמת ציר חדש באזור

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מציינים כי ישראל נערכת לאיום מצד ציר סוני חדש שעשוי להצר את צעדיה, ומנסה ליצור ברית בעלת שש צלעות, שתכלול את הודו, יוון, קפריסין, אתיופיה ואיחוד האמירויות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
מה באמת רוצה טראמפ להשיג מול איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

טראמפ שומר על עמימות אסטרטגית ביחס לכוונותיו כלפי איראן, ומנסה לגבש נוסחה שתאפשר לו להשיג יעד ברור בלי לפגוע בתדמיתו ומבלי להיגרר למלחמה ארוכה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הוא מתקרב לרגע ההכרעה

שתפו: