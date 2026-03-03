בישראל מעריכים כי המשטר הבא שיקום באיראן יהיה חלש יותר, מפולג יותר וממוקד פנימה, עם יכולת מוגבלת להתערב בזירה האזורית
יוני בן מנחם | 3 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳
מה צפוי לקרות למשטר באיראן? | פרשנות
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי נוצרה כיום הזדמנות היסטורית למחוק את רעיון המהפכה האסלאמית שהוביל רוחאללה חומייני בשנת 1979, כאשר הפיל את השאה וקבע את עיקרון "ווילאיאת אל-פקיה" – שלטון חכם ההלכה השיעי.
לדבריהם, מהלך כזה יחזק את ההרתעה המערבית מול האסלאם הקיצוני – השיעי והסוני כאחד. עם זאת, השאלה האם ניתן להשיג יעד כזה במלחמה שתימשך כמה שבועות עדיין אינה ברורה.
החוקה האיראנית, שתוקנה בקיץ 1989, שבועות ספורים לאחר מותו של חומייני, קובעת כי הסמכות העליונה במדינה אינה בידי נבחר ציבור שנבחר ישירות על ידי העם, אלא בידי "המנהיג העליון" במסגרת עיקרון "ווילאיאת אל-פקיה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו