מה צפוי לקרות למשטר באיראן? | פרשנות

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי נוצרה כיום הזדמנות היסטורית למחוק את רעיון המהפכה האסלאמית שהוביל רוחאללה חומייני בשנת 1979, כאשר הפיל את השאה וקבע את עיקרון "ווילאיאת אל-פקיה" – שלטון חכם ההלכה השיעי.

לדבריהם, מהלך כזה יחזק את ההרתעה המערבית מול האסלאם הקיצוני – השיעי והסוני כאחד. עם זאת, השאלה האם ניתן להשיג יעד כזה במלחמה שתימשך כמה שבועות עדיין אינה ברורה.