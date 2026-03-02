מדוע איראן הרחיבה את התקיפות על מדינות המפרץ לתשתיות אזרחיות? | פרשנות

ביממות הראשונות של המערכה עם ישראל וארה"ב, הרחיבה איראן את זירת העימות אל מעבר לישראל, והחלה לתקוף גם מדינות במפרץ באמצעות טילים בליסטיים וכטב"מים. בין המדינות שהותקפו נמצאות סעודיה, בחריין, עומאן, קטאר, איחוד האמירויות וכווית. בכך הפכה ההתנגשות ממערכה ממוקדת לעימות אזורי, בעל פוטנציאל הסלמה רחב יותר.

ההנהגה האיראנית מממשת הלכה למעשה את האזהרות שהשמיעה בעבר, ולפיהן כל תקיפה נגדה תוביל לפתיחת זירה אזורית.