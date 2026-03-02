גורמים בכירים מעריכים כי התקיפות האיראניות על מדינות המפרץ, כפי שהתנהלו עד כה, נשענות על שלושה מניעים מרכזיים
יוני בן מנחם | 2 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
מדוע איראן הרחיבה את התקיפות על מדינות המפרץ לתשתיות אזרחיות? | פרשנות
ביממות הראשונות של המערכה עם ישראל וארה"ב, הרחיבה איראן את זירת העימות אל מעבר לישראל, והחלה לתקוף גם מדינות במפרץ באמצעות טילים בליסטיים וכטב"מים. בין המדינות שהותקפו נמצאות סעודיה, בחריין, עומאן, קטאר, איחוד האמירויות וכווית. בכך הפכה ההתנגשות ממערכה ממוקדת לעימות אזורי, בעל פוטנציאל הסלמה רחב יותר.
ההנהגה האיראנית מממשת הלכה למעשה את האזהרות שהשמיעה בעבר, ולפיהן כל תקיפה נגדה תוביל לפתיחת זירה אזורית.
המהלך האיראני חורג מעבר לפגיעה ביעדים בעלי אופי צבאי ובתוך כך בסיסים אמריקניים. התקיפות האחרונות כוונו גם לעבר תשתיות אזרחיות מובהקות במדינות המפרץ – שדות תעופה, נמלים, אזורי תעשייה, ותשתיות אנרגיה. פרשנים בעולם הערבי מזהירים כי מדובר בתפנית מסוכנת באופי העימות: מרכז הכובד נע מן הזירה הצבאית אל המרחב האזרחי והריבוני של מדינות שאינן צד לוחם ישיר נגד איראן.
