כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ח'מינאי לא כיהן רק כמנהיג איראן, אלא גם כמנהיג הדתי של כל הציר השיעי, וחיסולו יוצר ואקום כפול – פוליטי ודתי. בכירים בישראל מציינים מספר תרחישים אפשריים

יוני בן מנחם | 1 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

רעידת אדמה דתית ופוליטית בציר השיעי – ההשלכות של חיסול ח'מינאי ומאבק הירושה הצפוי | פרשנות

אמש אושר רשמית חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי. גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי חיסולו של ח'מינאי אינו אירוע טקטי בלבד, אלא רעידת אדמה עמוקה.

במשך עשרות שנים הוא לא שימש רק כראש המערכת השלטונית בפועל באיראן, אלא כמרכז הסמכות הדתי-אידיאולוגי של הציר השיעי כולו. כדי להבין את עומק המשמעות יש לבחון הן את מפת האיומים שקדמה לאירוע, והן את ההשלכות האפשריות בזירה האזורית, הפנימית והדתית.

ערב החיסול התבסס העולם השיעי בהובלת איראן על מבנה היררכי ברור: בטהראן עמד המנהיג העליון כסמכות עליונה מעל הנשיא, הממשלה והפרלמנט, ותפיסת "ייצוא המהפכה" נותרה עמוד תווך במדיניות החוץ האיראנית.

המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי ח'מינאי | צילום: Khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, 30 ביוני 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ
ישראל פועלת להקמת ציר חדש באזור

יוני בן מנחם

בכירים בישראל מציינים כי ישראל נערכת לאיום מצד ציר סוני חדש שעשוי להצר את צעדיה, ומנסה ליצור ברית בעלת שש צלעות, שתכלול את הודו, יוון, קפריסין, אתיופיה ואיחוד האמירויות

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025
מה באמת רוצה טראמפ להשיג מול איראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

טראמפ שומר על עמימות אסטרטגית ביחס לכוונותיו כלפי איראן, ומנסה לגבש נוסחה שתאפשר לו להשיג יעד ברור בלי לפגוע בתדמיתו ומבלי להיגרר למלחמה ארוכה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הוא מתקרב לרגע ההכרעה

שתפו: