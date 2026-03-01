רעידת אדמה דתית ופוליטית בציר השיעי – ההשלכות של חיסול ח'מינאי ומאבק הירושה הצפוי | פרשנות

אמש אושר רשמית חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי. גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי חיסולו של ח'מינאי אינו אירוע טקטי בלבד, אלא רעידת אדמה עמוקה.

במשך עשרות שנים הוא לא שימש רק כראש המערכת השלטונית בפועל באיראן, אלא כמרכז הסמכות הדתי-אידיאולוגי של הציר השיעי כולו. כדי להבין את עומק המשמעות יש לבחון הן את מפת האיומים שקדמה לאירוע, והן את ההשלכות האפשריות בזירה האזורית, הפנימית והדתית.