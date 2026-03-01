ח'מינאי לא כיהן רק כמנהיג איראן, אלא גם כמנהיג הדתי של כל הציר השיעי, וחיסולו יוצר ואקום כפול – פוליטי ודתי. בכירים בישראל מציינים מספר תרחישים אפשריים
יוני בן מנחם | 1 במרץ 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
רעידת אדמה דתית ופוליטית בציר השיעי – ההשלכות של חיסול ח'מינאי ומאבק הירושה הצפוי | פרשנות
אמש אושר רשמית חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי. גורמים ביטחוניים בכירים מציינים כי חיסולו של ח'מינאי אינו אירוע טקטי בלבד, אלא רעידת אדמה עמוקה.
במשך עשרות שנים הוא לא שימש רק כראש המערכת השלטונית בפועל באיראן, אלא כמרכז הסמכות הדתי-אידיאולוגי של הציר השיעי כולו. כדי להבין את עומק המשמעות יש לבחון הן את מפת האיומים שקדמה לאירוע, והן את ההשלכות האפשריות בזירה האזורית, הפנימית והדתית.
ערב החיסול התבסס העולם השיעי בהובלת איראן על מבנה היררכי ברור: בטהראן עמד המנהיג העליון כסמכות עליונה מעל הנשיא, הממשלה והפרלמנט, ותפיסת "ייצוא המהפכה" נותרה עמוד תווך במדיניות החוץ האיראנית.
