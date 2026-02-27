כניסה
בכירים בישראל מציינים כי ישראל נערכת לאיום מצד ציר סוני חדש שעשוי להצר את צעדיה, ומנסה ליצור ברית בעלת שש צלעות, שתכלול את הודו, יוון, קפריסין, אתיופיה ואיחוד האמירויות

יוני בן מנחם | 27 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה

ישראל פועלת להקמת ציר חדש באזור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ב-22 בפברואר, בנאום שנשא בכנס מנהלים של השב"כ, כי "ישראל מבקשת לבנות 'ציר משלנו' של מדינות המתנגדות לשני צירי האסלאם הקיצוני – הן הציר השיעי והן הציר הסוני הקיצוני. מטרת הציר הזה היא לחבר מדינות בעלות הבנה משותפת של המציאות האזורית ושל האיומים עליהן".

נתניהו תיאר את חזונו כמעין "מערכת של בריתות" או "רשת של שותפויות" שתחבר לא רק את ישראל והודו, אלא גם מדינות ערביות, מדינות באפריקה, יוון וקפריסין, וכן מדינות אסייתיות נוספות שלא פירט. הוא הדגיש את חשיבות העמקת הקשר עם הודו, וקרא לבניית ברית איתנה מול תופעות של אסלאם קיצוני המאיימות על המדינות. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הודו חיוני הן במישור הכלכלי והן במישור הביטחוני, ויש בו פוטנציאל לעיגון עקרונות משותפים של מתינות, כבוד הדדי וקידמה.

גורמים מדיניים בכירים אומרים כי ניתן לראות בכך נדבך מרכזי בתפיסתו של נתניהו לשינוי פני האזור – לא רק מיסוד ברית דו-צדדית בין ישראל להודו, אלא הקמה של מערכת מורחבת של שותפויות אזוריות ואסייתיות מול כוחות אסלאמיים קיצוניים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, 30 ביוני 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ״ץ, 30 ביוני 2025 | צילום: מעיין טואף, לע"מ

