ישראל פועלת להקמת ציר חדש באזור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ב-22 בפברואר, בנאום שנשא בכנס מנהלים של השב"כ, כי "ישראל מבקשת לבנות 'ציר משלנו' של מדינות המתנגדות לשני צירי האסלאם הקיצוני – הן הציר השיעי והן הציר הסוני הקיצוני. מטרת הציר הזה היא לחבר מדינות בעלות הבנה משותפת של המציאות האזורית ושל האיומים עליהן".

נתניהו תיאר את חזונו כמעין "מערכת של בריתות" או "רשת של שותפויות" שתחבר לא רק את ישראל והודו, אלא גם מדינות ערביות, מדינות באפריקה, יוון וקפריסין, וכן מדינות אסייתיות נוספות שלא פירט. הוא הדגיש את חשיבות העמקת הקשר עם הודו, וקרא לבניית ברית איתנה מול תופעות של אסלאם קיצוני המאיימות על המדינות. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הודו חיוני הן במישור הכלכלי והן במישור הביטחוני, ויש בו פוטנציאל לעיגון עקרונות משותפים של מתינות, כבוד הדדי וקידמה.