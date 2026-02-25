מה באמת רוצה טראמפ להשיג מול איראן? | פרשנות

בנאומו על מצב האומה לפנות בוקר, התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעימות עם איראן. הוא הדגיש כי העדיפות שלו היא פתרון דיפלומטי – אך הבהיר חד-משמעית שלא יאפשר לטהראן להשיג נשק גרעיני. כמו כן, הוא טען גם שאיראן פועלת לפיתוח טילים שיוכלו להגיע לשטח ארה"ב.

טראמפ הדגיש כי "במשך עשורים הייתה זו מדיניותה של ארה"ב לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני". לדבריו, "מאז שתפסו שליטה על האומה הגאה הזו לפני 47 שנה, המשטר ושלוחיו הרצחניים לא הפיצו דבר מלבד טרור, מוות ושנאה".