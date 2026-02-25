כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

טראמפ שומר על עמימות אסטרטגית ביחס לכוונותיו כלפי איראן, ומנסה לגבש נוסחה שתאפשר לו להשיג יעד ברור בלי לפגוע בתדמיתו ומבלי להיגרר למלחמה ארוכה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הוא מתקרב לרגע ההכרעה

יוני בן מנחם | 25 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

מה באמת רוצה טראמפ להשיג מול איראן? | פרשנות

בנאומו על מצב האומה לפנות בוקר, התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעימות עם איראן. הוא הדגיש כי העדיפות שלו היא פתרון דיפלומטי – אך הבהיר חד-משמעית שלא יאפשר לטהראן להשיג נשק גרעיני. כמו כן, הוא טען גם שאיראן פועלת לפיתוח טילים שיוכלו להגיע לשטח ארה"ב.

טראמפ הדגיש כי "במשך עשורים הייתה זו מדיניותה של ארה"ב לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני". לדבריו, "מאז שתפסו שליטה על האומה הגאה הזו לפני 47 שנה, המשטר ושלוחיו הרצחניים לא הפיצו דבר מלבד טרור, מוות ושנאה".

לצד זאת הוסיף: "ההעדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה, אבל דבר אחד בטוח: לעולם לא אתיר למממנת הטרור מספר אחת בעולם, ובפער גדול, להחזיק בנשק גרעיני. אי אפשר לתת לזה לקרות".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, סגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, ושר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', 21 ביוני 2025 | צילום: CARLOS BARRIA/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
אילוסטרציה, שטרות דולר אמריקני ושקל ישראלי
השקל בשיא של 30 שנה מול הדולר – מי מרוויח ומי עשוי להיפגע | פרשנות

דורון פסקין

אתמול נקבע השער היציג של הדולר על 3.068 ש"ח. התחזקות השקל עשויה להיות בשורה חיובית לחלקים מהמשק, אך גם להקשות על חלקים אחרים

מעבר רפיח, 2 בפברואר 2026
המאבק על סמל הריבונות במעבר רפיח | פרשנות

יוני בן מנחם

עם פתיחתו המחודשת של מעבר רפיח התברר כי החותמת המוטבעת בדרכוני הפלסטינים דומה לזאת של הרשות ונושאת את המילים "מדינת פלסטין". ראש הממשלה פנה לממשל האמריקני בדרישה להחליף את החותמת במה שמסמל מאבק על עיצוב מנגנון השליטה בעזה

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025
האולטימטום של טראמפ לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי דבריו של טראמפ אמש, בהתייחס לפגישתו עם נתניהו ולאפשרות שלא יושג הסכם, מהווים דד-ליין ברור למשטר האיראני להגיע להסכם בתוך כחודש. בתוך כך, נתניהו צפוי לכנס בקרוב פורום ביטחוני מצומצם לצורך גיבוש הצעדים הבאים

נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
המו"מ בין מוסקבה לקייב תקוע – והפתרון האפשרי אולי לא ייראה כמו שהמערב מדמיין

משה ויסטוך

אנה נמקוב, חוקרת בכירה במרכז לאסטרטגיה ICGS, מעריכה כי המחלוקות סביב שטחים, נאט"ו והבחירות יותירו את המו"מ בקיפאון - וכי שינוי במצב עשוי להגיע דווקא מהחלטה אמריקנית להפעיל לחץ כבד על קייב

שתפו: