טראמפ שומר על עמימות אסטרטגית ביחס לכוונותיו כלפי איראן, ומנסה לגבש נוסחה שתאפשר לו להשיג יעד ברור בלי לפגוע בתדמיתו ומבלי להיגרר למלחמה ארוכה. גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי הוא מתקרב לרגע ההכרעה
יוני בן מנחם | 25 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
מה באמת רוצה טראמפ להשיג מול איראן? | פרשנות
בנאומו על מצב האומה לפנות בוקר, התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעימות עם איראן. הוא הדגיש כי העדיפות שלו היא פתרון דיפלומטי – אך הבהיר חד-משמעית שלא יאפשר לטהראן להשיג נשק גרעיני. כמו כן, הוא טען גם שאיראן פועלת לפיתוח טילים שיוכלו להגיע לשטח ארה"ב.
טראמפ הדגיש כי "במשך עשורים הייתה זו מדיניותה של ארה"ב לעולם לא לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני". לדבריו, "מאז שתפסו שליטה על האומה הגאה הזו לפני 47 שנה, המשטר ושלוחיו הרצחניים לא הפיצו דבר מלבד טרור, מוות ושנאה".
לצד זאת הוסיף: "ההעדפה שלי היא לפתור את הבעיה הזו באמצעות דיפלומטיה, אבל דבר אחד בטוח: לעולם לא אתיר למממנת הטרור מספר אחת בעולם, ובפער גדול, להחזיק בנשק גרעיני. אי אפשר לתת לזה לקרות".
