אתמול נקבע השער היציג של הדולר על 3.068 ש"ח. התחזקות השקל עשויה להיות בשורה חיובית לחלקים מהמשק, אך גם להקשות על חלקים אחרים

דורון פסקין | 13 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

השקל בשיא של 30 שנה מול הדולר – מי מרוויח ומי עשוי להיפגע | פרשנות

השער היציג של הדולר נקבע אתמול על 3.068 שקלים – הרמה הנמוכה ביותר של המטבע האמריקני בישראל מאז מרץ 1996.

הירידה החדה בערך הדולר בישראל נובעת משילוב בין חולשה עולמית של המטבע האמריקני לבין גורמים מקומיים התומכים בשקל. בין היתר מדובר בירידה בפרמיית הסיכון לאחר השגת הפסקת האש ברצועת עזה, התאוששות בפעילות הכלכלית וזרימת הון מתמשכת לישראל.

אם כך, מהם היתרונות בשקל חזק לעומת הדולר? כאשר הדולר נחלש, יבואנים משלמים פחות שקלים על סחורות שמחירן נקוב בדולרים – החל ממוצרי חשמל ורכיבים לתעשייה ועד מוצרי מזון ותרופות.

אילוסטרציה, שטרות דולר אמריקני ושקל ישראלי

אילוסטרציה, שטרות דולר אמריקני ושקל ישראלי | צילום: Pioneerka888 via Shutterstock

