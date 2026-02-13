השקל בשיא של 30 שנה מול הדולר – מי מרוויח ומי עשוי להיפגע | פרשנות

השער היציג של הדולר נקבע אתמול על 3.068 שקלים – הרמה הנמוכה ביותר של המטבע האמריקני בישראל מאז מרץ 1996.

הירידה החדה בערך הדולר בישראל נובעת משילוב בין חולשה עולמית של המטבע האמריקני לבין גורמים מקומיים התומכים בשקל. בין היתר מדובר בירידה בפרמיית הסיכון לאחר השגת הפסקת האש ברצועת עזה, התאוששות בפעילות הכלכלית וזרימת הון מתמשכת לישראל.