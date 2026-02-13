עם פתיחתו המחודשת של מעבר רפיח התברר כי החותמת המוטבעת בדרכוני הפלסטינים דומה לזאת של הרשות ונושאת את המילים "מדינת פלסטין". ראש הממשלה פנה לממשל האמריקני בדרישה להחליף את החותמת במה שמסמל מאבק על עיצוב מנגנון השליטה בעזה
יוני בן מנחם | 13 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
המאבק על סמל הריבונות במעבר רפיח | פרשנות
לפני כשבועיים, עם פתיחתו המחודשת של מעבר רפיח, התגלע עימות בין ישראל לרשות הפלסטינית סביב סוגיית החותמת המוטבעת בדרכוני הפלסטינים העוברים במעבר. בתחילה עלה הרושם כי נעשה שימוש בסמל הנשר, הדומה ללוגו הרשמי של הרשות הפלסטינית. בהמשך התברר כי הדרכונים מוחתמים בחותמת הנושאת את הכיתוב "מדינת פלסטין".
אין מדובר בוויכוח טכני או בירוקרטי, אלא במהלך בעל משמעות פוליטית עמוקה, הנוגע לסוגיות של ריבונות, זהות ושליטה בסמלים רשמיים של הישות הפלסטינית ברצועת עזה בשלב שלאחר המלחמה.
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פנה לממשל האמריקני בבקשה לבחון החלפת החותמת "מדינת פלסטין" בנוסח חלופי – "מועצת השלום". לדבריהם, הבקשה משקפת תפיסה אסטרטגית רחבה יותר: מבחינת ישראל, כל ביטוי רשמי הנושא את השם "מדינת פלסטין" או את סמליה במעבר רגיש כמו רפיח, עלול להתפרש כהכרה דה-פקטו בנוכחות ריבונית פלסטינית – גם אם מדובר בנוכחות מצומצמת וסמלית בלבד.
