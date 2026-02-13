המאבק על סמל הריבונות במעבר רפיח | פרשנות

לפני כשבועיים, עם פתיחתו המחודשת של מעבר רפיח, התגלע עימות בין ישראל לרשות הפלסטינית סביב סוגיית החותמת המוטבעת בדרכוני הפלסטינים העוברים במעבר. בתחילה עלה הרושם כי נעשה שימוש בסמל הנשר, הדומה ללוגו הרשמי של הרשות הפלסטינית. בהמשך התברר כי הדרכונים מוחתמים בחותמת הנושאת את הכיתוב "מדינת פלסטין".

אין מדובר בוויכוח טכני או בירוקרטי, אלא במהלך בעל משמעות פוליטית עמוקה, הנוגע לסוגיות של ריבונות, זהות ושליטה בסמלים רשמיים של הישות הפלסטינית ברצועת עזה בשלב שלאחר המלחמה.