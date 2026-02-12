המו"מ בין מוסקבה לקייב תקוע – והפתרון האפשרי אולי לא ייראה כמו שהמערב מדמיין

בשבוע שעבר נערכו באבו דאבי שיחות ישירות בין נציגי רוסיה, אוקראינה וארה"ב. היה זה סבב השיחות השני בסך הכול, לאחר סבב ראשון שהתקיים בחודש שעבר. למעשה, מדובר במגעים הישירים הראשונים בין הצדדים מאז השבועות הראשונים למלחמה.

על פי דוח חדש שפורסם לאחרונה על ידי מכון המחקר האמריקני העצמאי – המרכז למחקרים אסטרטגיים ובין-לאומיים (CSIS), היושב בוושינגטון, הכוחות הרוסיים ספגו מאז פברואר 2022 ועד דצמבר 2025 כמעט 1.2 מיליון נפגעים – הרוגים, פצועים ונעדרים, מתוכם כ-275-325 אלף הרוגים. המכון מעריך כי מספר הנפגעים בצבא האוקראיני עומד על כ-500-600 אלף, מתוכם כ-100-140 אלף הרוגים, בתקופה שבין פברואר 2022 לדצמבר 2025. בסך הכול, קובע המחקר, מספר הנפגעים המצטבר של שני הצדדים עומד על כ-1.8 מיליון, ועלול להתקרב ל-2 מיליון עד אביב 2026.