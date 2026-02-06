מה מסתתר מאחורי ניסיונות התיווך של טורקיה במזרח התיכון? | פרשנות

טורקיה פועלת בשנים האחרונות למצב את עצמה כגורם אזורי מאזן, מתוך הבנה כי כל עימות אזורי נרחב עלול לפגוע ישירות ביציבותה הפנימית, בביטחון הלאומי שלה ובמצבה הכלכלי.

מדיניות התיווך שהיא מובילה איננה מהלך דיפלומטי נקודתי בלבד, אלא חלק מתפיסת ביטחון לאומית רחבה, הרואה בדיפלומטיה אקטיבית כלי לניהול סיכונים אסטרטגיים. טורקיה מאותגרת בעשור האחרון במספר מוקדי עימות פעילים: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, העימותים בסוריה ובעיראק, המתיחות מול איראן, וגם עימותים בזירת הים התיכון על רקע המאבק סביב השליטה באוצרות הטבע שלו, כמו הנפט והגז הטבעי. לנוכח המציאות הזו, גיבשה אנקרה מדיניות שמטרתה למנוע הידרדרות של סכסוכים אזוריים למלחמות רחבות היקף, העלולות לגרור את טורקיה למעורבות ישירה.