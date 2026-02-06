סבב המשא ומתן בין איראן לארה"ב נפתח היום, על רקע לחץ צבאי אמריקני כבד, והצהרות איראניות כי השיחות יעסקו בנושא הגרעין בלבד. בכירים בירושלים טוענים כי סיכויי ההצלחה של השיחות נמוכים
יוני בן מנחם | 6 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳
השיחות בעומאן: מאמץ למנוע הסלמה או ניסיון איראני למשוך זמן?
עיני הקהילה הבין-לאומית נשואות למסקט, בירת עומאן, שם נפתח הבוקר המשא ומתן בין איראן לארה"ב בניסיון להגיע להסכם מדיני שימנע תקיפה אמריקנית באיראן. נציגי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשים עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י.
טהראן טוענת באמצעות מסרים לתקשורת והצהרות שונות כי השיחות יתמקדו בתוכנית הגרעין בלבד. אלה השיחות הראשונות מאז סבבי המשא ומתן שנערכו במחצית הראשונה של השנה שעברה, שנוהלו בעיקר בעומאן ובתיווך עומאני, והובלו גם אז בידי ויטקוף ועראקצ'י.
איראן מגיעה לשיחות תחת לחץ צבאי אמריקני כבד, על רקע משבר כלכלי חריף, מחסור חמור במים ובחשמל ודיכוי אלים של גל מחאה רחב. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למרות הקשיים, ההנהגה האיראנית ממשיכה לפעול מתוך תפיסה מהפכנית נוקשה, תוך ניסיון למשוך זמן מבלי לוותר על קווים אדומים. היא מקווה להגיע להבנות זמניות עד בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר, ואם לא, לשרוד עד תום כהונתו של טראמפ, ולאחר מכן לחדש את פרויקט הגרעין במלוא העוצמה כדי לייצר נשק גרעיני.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו