השיחות בעומאן: מאמץ למנוע הסלמה או ניסיון איראני למשוך זמן? 

עיני הקהילה הבין-לאומית נשואות למסקט, בירת עומאן, שם נפתח הבוקר המשא ומתן בין איראן לארה"ב בניסיון להגיע להסכם מדיני שימנע תקיפה אמריקנית באיראן. נציגי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשים עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י.

טהראן טוענת באמצעות מסרים לתקשורת והצהרות שונות כי השיחות יתמקדו בתוכנית הגרעין בלבד. אלה השיחות הראשונות מאז סבבי המשא ומתן שנערכו במחצית הראשונה של השנה שעברה, שנוהלו בעיקר בעומאן ובתיווך עומאני, והובלו גם אז בידי ויטקוף ועראקצ'י.