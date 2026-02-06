כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סבב המשא ומתן בין איראן לארה"ב נפתח היום, על רקע לחץ צבאי אמריקני כבד, והצהרות איראניות כי השיחות יעסקו בנושא הגרעין בלבד. בכירים בירושלים טוענים כי סיכויי ההצלחה של השיחות נמוכים

יוני בן מנחם | 6 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 3 דק׳

השיחות בעומאן: מאמץ למנוע הסלמה או ניסיון איראני למשוך זמן? 

עיני הקהילה הבין-לאומית נשואות למסקט, בירת עומאן, שם נפתח הבוקר המשא ומתן בין איראן לארה"ב בניסיון להגיע להסכם מדיני שימנע תקיפה אמריקנית באיראן. נציגי ארה"ב, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשים עם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י.

טהראן טוענת באמצעות מסרים לתקשורת והצהרות שונות כי השיחות יתמקדו בתוכנית הגרעין בלבד. אלה השיחות הראשונות מאז סבבי המשא ומתן שנערכו במחצית הראשונה של השנה שעברה, שנוהלו בעיקר בעומאן ובתיווך עומאני, והובלו גם אז בידי ויטקוף ועראקצ'י.

איראן מגיעה לשיחות תחת לחץ צבאי אמריקני כבד, על רקע משבר כלכלי חריף, מחסור חמור במים ובחשמל ודיכוי אלים של גל מחאה רחב. גורמי ביטחון בכירים מעריכים כי למרות הקשיים, ההנהגה האיראנית ממשיכה לפעול מתוך תפיסה מהפכנית נוקשה, תוך ניסיון למשוך זמן מבלי לוותר על קווים אדומים. היא מקווה להגיע להבנות זמניות עד בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר, ואם לא, לשרוד עד תום כהונתו של טראמפ, ולאחר מכן לחדש את פרויקט הגרעין במלוא העוצמה כדי לייצר נשק גרעיני.

השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י | צילום: Ludovic MARIN / POOL / AFP / Burak Kara / Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שער עיתון המציג את מדורו האזוק תחת הכותרת "הוא נפל". 4 בינואר 2026
הראש הוסר, המנגנון נשאר: לאן צועדת ונצואלה? | פרשנות

איל לוינטר

מאדורו בכלא בניו יורק, רודריגז בארמון הנשיאות, וארה"ב עם היד על הנפט – עדיין בלי בחירות

אזור התרגיל הימי הסיני
אחרי מדורו: האם סין תנסה לערוף את הנהגת טייוואן? | פרשנות

איל לוינטר

האופציות שעומדות בפני בייג'ינג, והסיבה ש"עריפת ההנהגה" היא כרגע רעיון בעייתי

המבנה הגלילי במתקן "טליקאן 2"
 מה איראן בונה מתחת לאדמה | פרשנות

איל לוינטר

לאחר הפגיעה במתקנים הגלויים, צילומי לוויין מעלים שאלות לגבי אתרים תת-קרקעיים, ביצורים כבדים ועתיד תוכנית הגרעין

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין, 15 באוקטובר 2025
מדוע דמשק בוחרת להעמיק את הקשרים עם רוסיה? | פרשנות

דורון פסקין

למרות התמיכה הרוסית ארוכת השנים במשטר אסד נגד המורדים, מעמיקה כעת סוריה את קשריה עם הקרמלין. לאחר פגישת א-שרע עם פוטין בשבוע שעבר, הגיעה היום לדמשק משלחת צבאית רוסית בכירה – המפגש ה-14 בין המדינות בדרגים בכירים

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי
האם ח'מינאי ייכנע לדרישות של טראמפ? | פרשנות

יוני בן מנחם

על רקע דיווחים בנוגע לאפשרות של פתיחה במשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, אומרים גורמים ביטחוניים כי ההערכה היא שאיראן מוכנה בשלב זה להתפשר רק בנושא הגרעין, אך לא תסכים להפסקה מוחלטת של הזכות להעשיר אורניום

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם השליח סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
המזרח התיכון בהמתנה – האם יש סיכוי להסכם בין ארה"ב לאיראן שימנע עימות צבאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון לוחצת על טהראן, בירושלים מגיבים בספק ובאזור נערכים להסלמה. כך מנסה טראמפ ללחוץ על טהראן – ומה הסיכוי שזה יעבוד

שתפו: