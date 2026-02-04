מדוע דמשק בוחרת להעמיק את הקשרים עם רוסיה? | פרשנות

כשבוע לאחר מפגש הפסגה שנערך במוסקבה בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לנשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיעה היום לדמשק משלחת צבאית רוסית בכירה. על פי דיווחים בתקשורת הערבית, המשלחת – בראשות סגן שר ההגנה הרוסי, יונוס-בק יבקורוב – הגיעה במטרה לפעול ל"חיזוק ולפיתוח שיתוף הפעולה הצבאי" בין המדינות, וצפויה לשהות בבירה הסורית מספר ימים.

ביקור זה מצטרף לשרשרת הולכת ומתארכת של מגעים בין המשטר החדש בסוריה לבין מוסקבה. לפי דיווח של ערוץ אל-ערבייה הסעודי, מדובר כבר במפגש ה-14 בדרג בכיר בין הצדדים מאז נפילת המשטר הקודם – נתון המדגיש עד כמה ההידברות בין מוסקבה לדמשק הפכה לשגרה פוליטית-ביטחונית.