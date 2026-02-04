כניסה
למרות התמיכה הרוסית ארוכת השנים במשטר אסד נגד המורדים, מעמיקה כעת סוריה את קשריה עם הקרמלין. לאחר פגישת א-שרע עם פוטין בשבוע שעבר, הגיעה היום לדמשק משלחת צבאית רוסית בכירה – המפגש ה-14 בין המדינות בדרגים בכירים

דורון פסקין | 4 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

מדוע דמשק בוחרת להעמיק את הקשרים עם רוסיה? | פרשנות

כשבוע לאחר מפגש הפסגה שנערך במוסקבה בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לנשיא סוריה, אחמד א-שרע, הגיעה היום לדמשק משלחת צבאית רוסית בכירה. על פי דיווחים בתקשורת הערבית, המשלחת – בראשות סגן שר ההגנה הרוסי, יונוס-בק יבקורוב – הגיעה במטרה לפעול ל"חיזוק ולפיתוח שיתוף הפעולה הצבאי" בין המדינות, וצפויה לשהות בבירה הסורית מספר ימים.

ביקור זה מצטרף לשרשרת הולכת ומתארכת של מגעים בין המשטר החדש בסוריה לבין מוסקבה. לפי דיווח של ערוץ אל-ערבייה הסעודי, מדובר כבר במפגש ה-14 בדרג בכיר בין הצדדים מאז נפילת המשטר הקודם – נתון המדגיש עד כמה ההידברות בין מוסקבה לדמשק הפכה לשגרה פוליטית-ביטחונית.

במבט ראשון, רצף המפגשים עשוי להיראות כמעט פרדוקסלי: רוסיה שימשה במשך שנים עמוד תווך צבאי של משטר בשאר אל-אסד, וסייעה לו בלחימה נגד כוחות המורדים – מהם צמח המחנה שממנו הגיע הנשיא א-שרע. מדוע, אם כן, לאחר חילופי השלטון, פועלת דמשק לחיזוק הקשרים עם מוסקבה ומקיימת עמה קשר אינטנסיבי כל כך?

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין, 15 באוקטובר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך ביקורו של א-שרע בקרמלין, 15 באוקטובר 2025 | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/AFP via Getty Images

