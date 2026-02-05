כניסה
האופציות שעומדות בפני בייג'ינג, והסיבה ש"עריפת ההנהגה" היא כרגע רעיון בעייתי

איל לוינטר | 5 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

אחרי מדורו: האם סין תנסה לערוף את הנהגת טייוואן? | פרשנות

רקע

לאחר לכידתו של ניקולאס מדורו בתחילת ינואר השנה והעברתו לארה"ב, עלתה בתקשורת הבין-לאומית שאלה מטרידה: אם מהלך כזה נחשב לגיטימי – מה ימנע מסין לנסות פעולה דומה נגד טייוואן?

הביקורת המרכזית על המהלך האמריקני הייתה שהוא מטשטש את הגבול שבין אכיפת חוק לבין שימוש בכוח צבאי לצורך החלפת משטר או תפיסת מנהיג זר. פוליטיקאים אחדים מהשמאל בארה"ב הזהירו במפורש: אם וושינגטון טוענת שיש לה סמכות לתפוס נשיא זר על בסיס עילה משפטית כלשהי, סין יכולה "כבר מחר" להכריז שיש לה עילה דומה לפעול נגד הנהגת טייוואן.

הפשיטה גם סיפקה לעולם דוגמה חיה למבצע קצר וממוקד שמטרתו "עריפת" הנהגה – כחלופה למלחמה כוללת. מכאן נולד הדיון בשאלה האם בייג’ינג, שמאיימת זה שנים "להעניש" את ההנהגה ה"בדלנית" בטאיפיי, עשויה לנסות בקרוב תרחיש מקביל נגד הנהגת טייוואן.

אזור התרגיל הימי הסיני

מקור: Imagery 2026 NASA/Google Maps

