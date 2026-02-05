אחרי מדורו: האם סין תנסה לערוף את הנהגת טייוואן? | פרשנות

רקע

לאחר לכידתו של ניקולאס מדורו בתחילת ינואר השנה והעברתו לארה"ב, עלתה בתקשורת הבין-לאומית שאלה מטרידה: אם מהלך כזה נחשב לגיטימי – מה ימנע מסין לנסות פעולה דומה נגד טייוואן?

הביקורת המרכזית על המהלך האמריקני הייתה שהוא מטשטש את הגבול שבין אכיפת חוק לבין שימוש בכוח צבאי לצורך החלפת משטר או תפיסת מנהיג זר. פוליטיקאים אחדים מהשמאל בארה"ב הזהירו במפורש: אם וושינגטון טוענת שיש לה סמכות לתפוס נשיא זר על בסיס עילה משפטית כלשהי, סין יכולה "כבר מחר" להכריז שיש לה עילה דומה לפעול נגד הנהגת טייוואן.