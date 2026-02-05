הראש הוסר, המנגנון נשאר: לאן צועדת ונצואלה? | פרשנות

ב-3 בינואר ביצעו כוחות מיוחדים אמריקניים מבצע פתע בבירה קראקס, שבמהלכו נתפס נשיא ונצואלה ניקולאס מאדורו יחד עם רעייתו, סיליה פלורס. המבצע – שכונה "Operation Resolve" – כלל גם תקיפות אוויריות נגד מטרות צבאיות בוונצואלה. במהלך הפשיטה נהרגו רבים מאנשי האבטחה האישית של מאדורו, וכן אנשי ביטחון קובנים שסייעו בהגנתו.

לאחר הלכידה הובא מאדורו מיד לניו יורק, שם הוגש נגדו כתב אישום פדרלי הכולל ארבעה סעיפים מרכזיים: קשירת קשר לנרקו-טרור, קשירת קשר לייבוא קוקאין לארה"ב, החזקה בלתי חוקית של כלי ירייה ו"אמצעים הרסניים", וכן קשירת קשר להחזקת נשק חם וחומרי נפץ.

ב-5 בינואר הופיעו מאדורו ופלורס לראשונה בפני בית המשפט הפדרלי במנהטן, כשהם אזוקים, והכחישו את כל ההאשמות. במהלך הדיון טען מאדורו, באמצעות מתורגמן, כי הוא "אדם הגון" ו"הנשיא החוקי של מדינתי", וכינה את הפעולה האמריקנית "מעשה חטיפה" – עד שהשופט השתיק אותו. בית המשפט קבע את מועד הדיון הבא ל-17 במרץ, בעוד פרקליטו של מאדורו הצהיר כי בכוונתו להיאבק משפטית נגד מה שכינה "חטיפה צבאית".