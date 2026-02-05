כניסה
מאדורו בכלא בניו יורק, רודריגז בארמון הנשיאות, וארה"ב עם היד על הנפט – עדיין בלי בחירות

איל לוינטר | 5 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 6 דק׳

הראש הוסר, המנגנון נשאר: לאן צועדת ונצואלה? | פרשנות

רקע

ב-3 בינואר ביצעו כוחות מיוחדים אמריקניים מבצע פתע בבירה קראקס, שבמהלכו נתפס נשיא ונצואלה ניקולאס מאדורו יחד עם רעייתו, סיליה פלורס. המבצע – שכונה "Operation Resolve" – כלל גם תקיפות אוויריות נגד מטרות צבאיות בוונצואלה. במהלך הפשיטה נהרגו רבים מאנשי האבטחה האישית של מאדורו, וכן אנשי ביטחון קובנים שסייעו בהגנתו.

לאחר הלכידה הובא מאדורו מיד לניו יורק, שם הוגש נגדו כתב אישום פדרלי הכולל ארבעה סעיפים מרכזיים: קשירת קשר לנרקו-טרור, קשירת קשר לייבוא קוקאין לארה"ב, החזקה בלתי חוקית של כלי ירייה ו"אמצעים הרסניים", וכן קשירת קשר להחזקת נשק חם וחומרי נפץ.

ב-5 בינואר הופיעו מאדורו ופלורס לראשונה בפני בית המשפט הפדרלי במנהטן, כשהם אזוקים, והכחישו את כל ההאשמות. במהלך הדיון טען מאדורו, באמצעות מתורגמן, כי הוא "אדם הגון" ו"הנשיא החוקי של מדינתי", וכינה את הפעולה האמריקנית "מעשה חטיפה" – עד שהשופט השתיק אותו. בית המשפט קבע את מועד הדיון הבא ל-17 במרץ, בעוד פרקליטו של מאדורו הצהיר כי בכוונתו להיאבק משפטית נגד מה שכינה "חטיפה צבאית".

שער עיתון המציג את מדורו האזוק תחת הכותרת "הוא נפל". 4 בינואר 2026

שער עיתון המציג את מדורו האזוק תחת הכותרת "הוא נפל". 4 בינואר 2026 | צילום: Schneyder Mendoza/AFP/Getty Images

