לאחר הפגיעה במתקנים הגלויים, צילומי לוויין מעלים שאלות לגבי אתרים תת-קרקעיים, ביצורים כבדים ועתיד תוכנית הגרעין

איל לוינטר | 5 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

 מה איראן בונה מתחת לאדמה | פרשנות

רקע

המכון למדע ולביטחון בין-לאומי (ISIS), גוף מחקר אמריקני המתמקד במעקב וניתוח של תוכנית הגרעין האיראנית, העריך בסוף נובמבר 2025 כי בעקבות מלחמת 12 הימים נגרם הרס נרחב למתקני הגרעין המרכזיים של איראן – תחנות ההעשרה בפורדו ובנתנז ומתחם ההמרה באיספהאן – וכי מאז המלחמה כמעט שלא נרשמה בהם פעילות משמעותית. עם זאת, תשומת הלב עברה לאתר חלופי ופוטנציאלית עמיד יותר, הממוקם ברכס הרים מדרום לאתר ההעשרה בנתנז.

אתר זה, הממוקם בהר קולנג גאז לה – המכונה גם "הר הפיקאקס" (Pickaxe – בתרגום לאנגלית) – מוכר לפקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) כבר מאוקטובר 2020, אז דווח כי איראן החלה בבניית מתקן תת-קרקעי חדש להרכבת צנטריפוגות במקום. על פי דוח ISIS, המתקן עשוי לכלול אולמות תת-קרקעיים בעומק העולה אף על זה של אתר פורדו, ממצא המעורר תהיות באשר לייעודו בפועל. האפשרות המדאיגה ביותר, לפי המכון, היא הסבתו למתקן קטן ומתקדם להעשרת אורניום.

הדוח מציין כי התקיפות הישראליות והאמריקניות לא פגעו באתר זה, ואין אינדיקציה שאיראן זנחה את תוכניותיה לגביו בעקבות המלחמה. להיפך, נכון לנובמבר 2025 דווח כי הבנייה מצויה בשלבים מתקדמים, והאתר נותר מועמד מרכזי לשיקום יכולות הצנטריפוגות של איראן, לאחר השמדת המתקנים האחרים בתחום. תצלומים מצביעים גם על עבודות ביצור והגנה שנועדו להקשות על פגיעה עתידית.

המבנה הגלילי במתקן "טליקאן 2"

המבנה הגלילי במתקן "טליקאן 2", משמאל: כפי שצולם בנובמבר 2025, מימין: הסתרת המבנה עם בטון, כפי שצולם בינואר 2026 | מקור: www.isis-online.org

