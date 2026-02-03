על רקע דיווחים בנוגע לאפשרות של פתיחה במשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, אומרים גורמים ביטחוניים כי ההערכה היא שאיראן מוכנה בשלב זה להתפשר רק בנושא הגרעין, אך לא תסכים להפסקה מוחלטת של הזכות להעשיר אורניום
יוני בן מנחם | 3 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳
האם ח'מינאי ייכנע לדרישות של טראמפ? | פרשנות
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הודיע אתמול כי טהראן בוחנת בימים אלה את כלל הערוצים הדיפלומטיים האפשריים להתמודדות עם המתיחות מול ארה"ב, והביע תקווה להתקדמות ממשית כבר בעתיד הקרוב.
במקביל, דיווח אמש העיתון ניו יורק טיימס כי איראן שוקלת להשעות, ואף לסגור, את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הסכם עם וושינגטון – צעד חריג נוכח סירובה העקבי לוותר על העשרת אורניום. לפי הדיווח, המהלך נועד בראש ובראשונה להפחית את רמת המתיחות החריפה מול ארה"ב, על רקע איום ממשי בתקיפה אמריקנית. עם זאת, בטהראן עדיין מעדיפים מתווה חלופי שהוצע בעבר, הכולל הקמת קונסורציום אזורי לאנרגיה גרעינית אזרחית, שבמסגרתו תתבצע העשרת האורניום מחוץ לשטח איראן.
עוד דווח כי במסר שהועבר אישית מפיו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אותתה איראן על נכונות להעביר את מלאי האורניום המועשר שברשותה לשטח רוסיה – בדומה להסדר שנכלל בהסכם הגרעין מ-2015. הקרמלין אישר כי סוגיית העברת האורניום לרוסיה מצויה זה זמן מה על סדר היום.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו