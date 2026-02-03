האם ח'מינאי ייכנע לדרישות של טראמפ? | פרשנות

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הודיע אתמול כי טהראן בוחנת בימים אלה את כלל הערוצים הדיפלומטיים האפשריים להתמודדות עם המתיחות מול ארה"ב, והביע תקווה להתקדמות ממשית כבר בעתיד הקרוב.

במקביל, דיווח אמש העיתון ניו יורק טיימס כי איראן שוקלת להשעות, ואף לסגור, את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הסכם עם וושינגטון – צעד חריג נוכח סירובה העקבי לוותר על העשרת אורניום. לפי הדיווח, המהלך נועד בראש ובראשונה להפחית את רמת המתיחות החריפה מול ארה"ב, על רקע איום ממשי בתקיפה אמריקנית. עם זאת, בטהראן עדיין מעדיפים מתווה חלופי שהוצע בעבר, הכולל הקמת קונסורציום אזורי לאנרגיה גרעינית אזרחית, שבמסגרתו תתבצע העשרת האורניום מחוץ לשטח איראן.