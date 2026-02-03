כניסה
על רקע דיווחים בנוגע לאפשרות של פתיחה במשא ומתן בין ארה"ב ואיראן, אומרים גורמים ביטחוניים כי ההערכה היא שאיראן מוכנה בשלב זה להתפשר רק בנושא הגרעין, אך לא תסכים להפסקה מוחלטת של הזכות להעשיר אורניום

יוני בן מנחם | 3 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 4 דק׳

האם ח'מינאי ייכנע לדרישות של טראמפ? | פרשנות

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאעי, הודיע אתמול כי טהראן בוחנת בימים אלה את כלל הערוצים הדיפלומטיים האפשריים להתמודדות עם המתיחות מול ארה"ב, והביע תקווה להתקדמות ממשית כבר בעתיד הקרוב.

במקביל, דיווח אמש העיתון ניו יורק טיימס כי איראן שוקלת להשעות, ואף לסגור, את תוכנית הגרעין שלה במסגרת הסכם עם וושינגטון – צעד חריג נוכח סירובה העקבי לוותר על העשרת אורניום. לפי הדיווח, המהלך נועד בראש ובראשונה להפחית את רמת המתיחות החריפה מול ארה"ב, על רקע איום ממשי בתקיפה אמריקנית. עם זאת, בטהראן עדיין מעדיפים מתווה חלופי שהוצע בעבר, הכולל הקמת קונסורציום אזורי לאנרגיה גרעינית אזרחית, שבמסגרתו תתבצע העשרת האורניום מחוץ לשטח איראן.

עוד דווח כי במסר שהועבר אישית מפיו של המנהיג העליון, עלי ח'מינאי, לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אותתה איראן על נכונות להעביר את מלאי האורניום המועשר שברשותה לשטח רוסיה – בדומה להסדר שנכלל בהסכם הגרעין מ-2015. הקרמלין אישר כי סוגיית העברת האורניום לרוסיה מצויה זה זמן מה על סדר היום.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי

צילום: Kevin Dietsch/Getty Images, אתר khamenei.ir

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם השליח סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025
המזרח התיכון בהמתנה – האם יש סיכוי להסכם בין ארה"ב לאיראן שימנע עימות צבאי? | פרשנות

יוני בן מנחם

וושינגטון לוחצת על טהראן, בירושלים מגיבים בספק ובאזור נערכים להסלמה. כך מנסה טראמפ ללחוץ על טהראן – ומה הסיכוי שזה יעבוד

צפון רצועת עזה, 5 בפברואר 2025
האסטרטגיה של חמאס לשמר כוח ושליטה ברצועה | פרשנות

יוני בן מנחם

חמאס מנסה לבסס דרך שתאפשר לו להמשיך להחזיק בחלק מהנשק ובכוח פוליטי. לפי גורמי ביטחון בכירים, ההערכה היא כי הוא שואף ליישם ברצועה את מודל חיזבאללה בלבנון – ימשיך לשלוט בשטח בפועל ללא אחריות אזרחית ושלטונית

שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 9 באוקטובר 2025
מהם השיקולים האמריקניים בנוגע לתקיפה באיראן? | פרשנות

יוני בן מנחם

המשך צבירת כוחות צבאיים באזור, מודיעין רלוונטי, השלכות על שוק האנרגיה וחשש מהתלקחות אזורית: מאחורי ההתלבטות של וושינגטון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, סגן הנשיא, ג'יי. די. ואנס, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 25 באוגוסט 2025
בישראל שומרים על שתיקה; איראן מהדקת את מערכי האבטחה – המזרח התיכון במצב המתנה להחלטה האמריקנית | פרשנות

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מעריכים כי וושינגטון לא זנחה את האופציה הצבאית נגד איראן, אלא מכוונת לפעול בעיתוי הנכון, תוך ניסיון לתאם את המהלך עם גל מחאה מחודש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ומזכיר ההגנה פיט הגסת׳
ארה"ב צפויה להשלים בקרוב את פריסת הכוחות באזור – מהי תוכניתו של טראמפ?

יוני בן מנחם

גורמים ביטחוניים מעריכים כי רגע ההכרעה בנוגע למבצע צבאי נגד איראן מתקרב, בעוד נשיא ארה"ב ממשיך לשדר מסרים סותרים

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ונשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה, 19 במאי 2025
האם האיחוד האירופי יבטל את הסכם המכסים עם טראמפ, ומה עשויה להיות המשמעות? | פרשנות

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, הפרלמנט האירופי החליט להקפיא את יישום ההסכם שנחתם בחודש יולי 2025, בשל המתיחות בנוגע לגרינלנד. בכיר באיחוד האירופי מסר לעיתון: "נוכח איומים מסוג זה, אישור ההסכם אינו אפשרי בשלב זה"

