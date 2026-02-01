המזרח התיכון בהמתנה – האם יש סיכוי להסכם בין ארה"ב לאיראן שימנע עימות צבאי? | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בשיחה עם כתבים ב-30 בינואר כי למשא ומתן אפשרי מול איראן יש שתי מטרות מרכזיות: "בלי גרעין – ותפסיקו להרוג מפגינים". בהתבטאות נוספת אישר טראמפ כי הציב בפני טהראן אולטימטום – והדגיש כי "רק הם יודעים מהו" – וכי הועבר אליהם ישירות. לדבריו, "הם מאוד רוצים לעשות עסקה".

מנגד, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, כתב אמש ברשת X כי "בניגוד לאווירת המלחמה המשתקפת בתקשורת – ישנה התקדמות בגיבוש מסגרת למשא ומתן".