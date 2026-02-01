כניסה
וושינגטון לוחצת על טהראן, בירושלים מגיבים בספק ובאזור נערכים להסלמה. כך מנסה טראמפ ללחוץ על טהראן – ומה הסיכוי שזה יעבוד

יוני בן מנחם | 1 בפברואר 2026 | גיאו-פוליטיקה | 2 דק׳

המזרח התיכון בהמתנה – האם יש סיכוי להסכם בין ארה"ב לאיראן שימנע עימות צבאי? | פרשנות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר בשיחה עם כתבים ב-30 בינואר כי למשא ומתן אפשרי מול איראן יש שתי מטרות מרכזיות: "בלי גרעין – ותפסיקו להרוג מפגינים". בהתבטאות נוספת אישר טראמפ כי הציב בפני טהראן אולטימטום – והדגיש כי "רק הם יודעים מהו" – וכי הועבר אליהם ישירות. לדבריו, "הם מאוד רוצים לעשות עסקה".

מנגד, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג'אני, כתב אמש ברשת X כי "בניגוד לאווירת המלחמה המשתקפת בתקשורת – ישנה התקדמות בגיבוש מסגרת למשא ומתן".

גורמים מדיניים בכירים הביעו הסתייגות מהאפשרות שטראמפ יוותר על האופציה הצבאית נגד איראן ויעדיף חתימה על הסכם גרעין חדש. לדבריהם, גם אם מדובר בהסכם משופר ביחס להסכם הגרעין שנחתם ב-2015 בתקופת הנשיא ברק אובמה – אין בכך בהכרח בשורה חיובית עבור ישראל.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם השליח סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, עם השליח סטיב ויטקוף, 7 בספטמבר 2025 | צילום: CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images

